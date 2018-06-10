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Bu haber 10 Haziran 2018 16:22:03 Tarihinde eklenmiştir.

Bakış ‘Ben Köylüyüm Ama Bilirim’

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Bakış, Urfa’nın sorunlarının ne olduğunu en iyi kedisinin bildiğini ifade etti. Bakış, bu sorunları bildiği için de “Mecliste Urfa’nın hiçbir sorununu çözümsüz bırakmayacağız” dedi.

Bakış ‘Ben Köylüyüm Ama Bilirim’

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Bakış, Urfa’nın sorunlarının ne olduğunu en iyi kedisinin bildiğini ifade etti. Bakış, bu sorunları bildiği için de “Mecliste Urfa’nın hiçbir sorununu çözümsüz bırakmayacağız” dedi.


MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Bakış, “Ben köylüyüm ama bilirim” diyerek resmi sosyal medya hesabından vatandaşlara seslendi. Bakış Urfa’nın sorunlarına hakim olduğunu, çözüm yolunun neler olduğundan haberdar olduğunu dile getirerek şunları ifade etti;

“Ben köylüyüm, elektrikle sulama yapmadım ama salma su geciktiğinde tarlada yanan ürünümü gördüğümde yanan yüreğimden elektrik olmadığı için yanan ürünlerin yaktığı yürekleri bilirim.
Ben köylüyüm ama 12 yıldan beridir kentsel dönüşümü dört gözle bekleyen Yeşildirek Mahalle sakinlerinin sorunlarını da bilirim.
Ben köylüyüm ama Süleymaniye mahallesinin içindeki Yüksek Gerilim hatlarını, yüzlerce başı boş köpeği, Karakoyun deresindeki pis kokudan rahatsızlığını ve her seçimde söz verilip unutulmuş tapu sorunlarını da bilirim.
Ben köylüyüm ama Eyyübiye'nin halk otobüsü sorununu, bir banka şubesi hatta bir ATM'nin bile olmaması sorununu, uyuşturucu belasına kurban olmuş kardeşlerimi, çukurlu yollarını, caddeye akan kanalizasyon sularını bilirim.
Ben bu halkın çocuğuyum, ailemin dertlerini sorunlarını ve bu sorunları çözme yollarını da bilirim.
Gerisi sana kalmış Şanlı Urfam, yetki senin karar senin irade senin.”
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