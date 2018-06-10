Bakış, Bizim Farkımız Var…

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Bakış, ziyarette bulunduğu seçmenlerden çeşitli sorular alarak, cevaplıyor. Son olarak “Neden sizi seçelim?” diyen bir vatandaşın sorusuna şöyşe cevap verdi; “Bizim diğerlerinden farkımız var!”MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halil Bakış, vatandaşın her türlü sorusunu cevapsız bırakmıyor. Meclise girmek için birçok vaatlerde bulunup, meclise girdikten sonra yüzümüze bakmıyorlar diye dert yakınan seçmenlerin sorularını yanıtladı. Bakış kokuyla alakalı şunları ifade etti;“Yapmak için uğraş vereceğimiz vaatlerimizi anlattığımızda vatandaşlarımızın aklına "sizin diğerlerinden farkınız nedir, her seçimde milletvekili adayları türlü vaatlerde bulunup meclise gittiklerinde unutuyorlar, size neden ve nasıl güvenelim?" Diye bir soru gelebilir.Öncelikle şunu hatırlatmak isterim ki, iktidar milletvekilleri sorunları dile getiremezler, çünkü partileri ile ters düşerler, partilerini muhalefet karşısında aciz duruma düşürmüş olurlar.Bu yüzden sorunları iktidar partisi milletvekilleri dile getiremez.Muhalefet partilerinin milletvekillerin dile getirdiği sorunlar ise kâle alınmaz.Muhalefet yapmak için sorunları gündeme getiriyor denilir.Ama bizim bir farkımız var.Biz muhalefet değiliz, iktidarın doğrularını destekleyen yanlışlarına ise yanlış diyen bir iktidar ortağıyız.Erken seçim dediğimiz gibi, bedelli dediğimiz gibi, kader mahkûmlarına af dediğimiz gibi; mecliste olduğumuzda da yol diyecek, su diyecek, elektrik diyecek ve 2018 Türkiye'sinde Urfa'da ki bu utanç tablosu bitsin diyebileceğiz.”