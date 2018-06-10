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Bu haber 10 Haziran 2018 03:24:09 Tarihinde eklenmiştir.

Hilvan Bu iftarda Buluştu

Hilvanlılar bu iftar sofrasında buluştu

Hilvan Bu iftarda Buluştu

Hilvan Kaymakamlığı, Hilvan Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından verilen iftar yemeğine yoğun ilgi gösterildi.

Hilvan 100. Yıl Meydan'ında verilen iftar yemeğine, Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Şanlıurfa Ofisi Müdürü Jinan Omar ve ekibi, Siyasi parti temsilcileri, STK Başkanları, Şanlıurfa İl Müftüsü İhsan Açık, Hilvan İlçe Müftüsü Tahsin Ekim, mahalle muhtarları ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara Kuran-ı Kerim dinletisinin yapıldığı programda konuşan Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız ve Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, gelen misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Bayanlarında yoğun ilgi gösterdiği iftar programı, yine Kur-ı Kerim'in ve ilahilerin okunmasıyla devam etti.

 

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