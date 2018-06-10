Urfalı Vekil,Urfalılara Seslendi;İzin Vermeyin...

Tanal, Twitter adresinden şu yorumu paylaştı:
''Şanlıurfa Karayolları Şube Şefliği bulunduğu yerden bir ay sonra taşınacak. Mevcut yer 50 dönüm ve içinde 60 yaşında ağaçlar var çok güzel bir (Şehir parkı) Millet bahçesi olur. Beton yığını haline getirilecek...
TOKİ gitsin dağlarda ev yapsın. Arkadaşlar paylaşım yapalım, sizden rica ediyorum. Karayollarını TOKİ'ye kaptırmayalım. Şanlıurfa’da Kent Konseyi ve gazetecilerimiz yok, kalmadılar Hepisi rıza lilahi fatiha olmuşlar, bizim bizden başka kimsemiz yok. İyicki Urfalıyam...''
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