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Bu haber 10 Haziran 2018 03:05:18 Tarihinde eklenmiştir.

Yanmaz;10 - 15 Sene İçerisinde Mutlaka Gerçekleştireceğiz…

Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, Güneydoğu TV’de Adem Bayuk’un canlı yayın konuğu oldu.

Yanmaz;10 - 15 Sene İçerisinde Mutlaka Gerçekleştireceğiz…

Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, Güneydoğu TV’de Adem Bayuk’un canlı yayın konuğu oldu.

Ülke genelinde sessiz bir çığlığın hakim olduğunu dile getiren Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, Güneydoğu TV canlı yayınında program sunucusu Adem Bayuk’un sorularını cevapladı.

Saadet Partisi iktidarı ile ülke genelini saran karanlık günlerin geride kalacağını belirten Yanmaz, vatandaşların Adil Düzen çerçevesinde refaha ereceklerini söyledi.

Yanmaz açıklamasında şöyle konuştu; “Tüm vatandaşlarımıza eşit mesafede duracağız. Mahallelere, belediyelere, üniversitelere bölgelere hizmet götürürken kesinlikle ayrımcılık yapmayacağız.
Hiç kimseyi siyasi görüşünden dolayı hizmetten mahrum bırakmayacak ve hiç kimseye ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmayacağız. Sözün kısası kutuplaşmaya kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Bugün ne yazık ki en önemli problemimiz kutuplaşmadır.

Farklı düşüncedeki insanlar, çocuklarının birbiriyle oyun oynamasını bile istemiyorlar. Biz kesinlikle bunu ortadan kaldıracağız. Saadet iktidarında her türlü kutuplaşmayı ortadan kaldıracağımız gibi, kucaklaşmayacağımız kimse kalmayacak. Devlet küfürle ayakta durur ama zulümle ayakta duramaz.

Devletin bekası da, milletin bekası da adalet ile tesis edilebilir ancak. İdare ve iradede temel ölçümüz her zaman hukukun üstünlüğü olacaktır. Tüm iş ve icraatlarımız hukuk norm ve ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Hukuk istisna gözetilmeksizin devletin bütün organları üzerinde egemen kılınacaktır.

Saadet iktidarında halkın menfaatlerini insanların temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almak amacıyla birbirinden ayrı fakat birbirini denetleyen ve dengeleyen kuvvetler ayrımı sistemi mutlaka tesis edilecektir.

Sultanlarda dahi olmayan bir yetkiyle bu ülkenin yönetilmesine kesinlikle müsaade etmemekte kararlıyız. Haksızlık yapan cumhurbaşkanı da olsa karşısında hakkın söylenebileceği bir düzen mutlaka inşa edilecektir.

Asgari ücret yolsuzluk sınırının mutlaka üzerinde ve vergiden muaf tutulacaktır. Hedef açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı olacaktır. Akaryakıttan alınan yüksek vergi oranlarının da azaltılması düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Saadet iktidarında ilk işimiz vergi yükünü hafifletmek, vergide adaleti tesis etmek olacaktır. Saadet iktidarında çarpık ve adil olmayan vergi sisteminde köklü değişiklikler yapmakta kararlıyız.
Asgari ücret yoksulluk sınırının mutlaka üzerinde olacak ve işverene de yüklememek için asgari ücret vergiden muaf tutulacaktır. Ve sık sık tekrarladığımız gibi asgari ücrette hedef açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı olacaktır.

Biz bunu ani, altından kalkılmaz bir yük olarak elbette işverene yansıtmayacağız. Yıllık ortalama yüzde 7-10 civarında yapacağımız artışlarla 10 - 15 sene içerisinde bu hedefleri mutlaka gerçekleştireceğiz.” şeklinde konuştu
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