Bakış;’Gerçekten İşe Muhtaç Olanları Alacağız’

Bakış Yaptığı Açıklamada;
‘Şimdi herkes biliyor ki artık maalesef İŞ-KUR'da işe girmek için bir milletvekili referansı gerekiyor.
Milletvekili referansıyla varlıklı, işe ihtiyacı olmayan kişiler İŞKUR'dan iş sahibi oluyor ama tanıdığı olmayan, milletvekili referansı olmayan gariban işsiz, mevsimlik işçi olarak göç etmek zorunda kalıyor.
Eğer, nasip olurda meclise gidersek, bu konuyu bir düzene oturtmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
İŞKUR işçi alımlarında kalifiye eleman dışında ki düz işçi alımlarında sosyal yardımlaşma vakfları ile koordinasyon halinde, gerçekten işe muhtaç olanları işe alacak şekilde bir düzenleme yapılamasını sağlayacağız.’dedi
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