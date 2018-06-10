Gülpınar, Şutso Yönetimi İle Bir Araya Geldi

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetimi ile istişare toplantısında bir araya gelerek Ak Parti’nin projeleri ve seçim çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Milletvekili Kasım Gülpınar ve beraberindeki heyeti, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Meclis Başkanı Ahmet Altun ile ŞUTSO Yönetim Kurulu Üyeleri karşıladı. Kasım Gülpınar, Şanlıurfa İş Dünyasını temsil eden ŞUTSO’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 24 Haziranda gerçekleşecek seçimlerle ilgili Ak Parti’nin projeleri ve çalışmalarına dair bilgiler aktardı.

Sohbet ortamında gerçekleşen ve yaklaşık yarım saat süren toplantıda, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çalışkan, Selçuk Karakuş, Mustafa Direkçi, Mehmet Sait Aydın ile Hüseyin Belit de hazır bulundu.