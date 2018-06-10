Urfa Esnafı,Yanmaz'a Dert Yamdı...

Saadet Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, seçim çalışmaları nedeniyle il genelinde bulunan Pazar esnaflarını ziyaret ederek dertlerini dinliyor.Yanmaz, Pazar Esnafı ve Vatandaşın alım gücünün düştüğünü ve insanların adeta isyan noktasına geldiğin belirterek, şöyle konuştu ;”Çok çalışın çok, İkrah ettik, Kurtarın, Allah rızası için kurtarın, Eski partimize döndük, Yediler,bitirdiler.Her şey çok pahalı, O da pazardaydı şimdi Saray’da, Boş geziyorum, işsizim, Erbakan hocayı dinlemedik bunlar için çoluk çocuk demişti.Vekilim beni FETÖ’den ihraç ettiler delil bulamadılar şimdi işe başlatmıyorlar.Allah bildiği gibi yapsın.Cuma pazarının feryatlarından örnekler sundum size. Keyfiyet size ait gerekeni yapıverin.” dedi.