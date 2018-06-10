(KA-DER) Sancaktar şubesinde Suriyelilere iftar yemeği verdi

Kur’an Aşıkları Derneği (KA-DER) Sancakta şubesinde iftar yemeği verdi. Bu iftar yemeğine ülkemizde yaşayan 200 Suriyeli vatandaş çağrıldı. Aileler çocuklarıyla birlikte katıldılar.İftara yarım saat kala dernek genel başkanı Fethi KÜÇÜK Yasin-i şerif okuyarak bir manevi atmosfer oluşmasına vesile oldu.Görüşüne başvurduğumuz KA-DER genel başkanı Fethi KÜÇÜK şöyle dedi:Bu gece iftarda ülkemizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizi ağırladık. Onlar bizim ülkemizde muhacir hükmündeler Rabbim bizlere de Ensar şerefini bahşetmiş. Biliyorsunuz iktidarlarını kan ve gözyaşı üzerinde inşa eden Siyonist güçler iç savaş çıkararak Suriye’deki halkı göçe zorladılar. Ülkeyi paramparça ettiler. Halk kendini Türkiye’nin merhamet kucağında attı. Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyorlar ki:“Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurlarını örterse, Kıyamet gününde de Allah onun kusurlarını örter.(Buhari Tecrid-i Sarih, HNO, 1087, Müslim, Birr, 58, ,HNO, 2580, Ebu Davud, HNO, 4893)İşte hükümetimizin bu müşfik tavrından dolayı kim bilir Rabbimiz ülkemize ne tür iyilikler bahşetti. Biz bilemeyiz ki.Ramazan kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayıdır. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı gönülden hissederiz. Aramızdaki sevgi ve saygı bağları güçlenir. İnşallah bugün bu iftar Kardeşlik bağının kuvvetlenmesine vesile oldu. Bu iftar yemeğinde emeği geçen, parası geçen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Rabbim kazançlarına bereket koysun. Sağlıkla, afiyetle bizi daha nice Ramazanlara ve iftarlara kavuştursun. (Amin)