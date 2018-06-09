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Bu haber 09 Haziran 2018 16:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Ali Haydar Kara Yaslıca’da Seçim Bürosu Açtı

MHP Şanlıurfa Milletvekili Ali Haydar Kara, Yaslıca’da seçim bürosu açtı.

Ali Haydar Kara Yaslıca’da Seçim Bürosu Açtı

MHP Şanlıurfa Milletvekili Ali Haydar Kara, Yaslıca’da seçim bürosu açtı.

Kırsal mahallelerde de boy gösteren MHP, Urfa’nın Yaslıca Mahallesinde seçim bürosunu açtı. Açılışta Kara’yı aday arkadaşalrı yalnız bırakmadı. Kara, açılış sonrası katılanlara tek tek teşekkür ederek şu açıklamada bulundu;

VE YASLICA'DA TARİH YAZILDI !

MHP Şanlıurfa İl Başkanı Sn. Mahmut Güneş, Ülkü Ocakları Şanlıurfa İl Başkanı Bakır Bostancı, MHP İl Başkan Yardımcısı Sn. Halil Barut, MHP İl Başkan Yardımcısı Sn. Ahmet Kaymaz, MHP İl Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet Çiftçi, MHP İl Başkan Yardımcısı Sn. Mesut Erdurak, MHP İl Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet İnat, MHP İl Başkan Yardımcısı Sn. Sedat Özkaya, MHP İl Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet Demiral, MHP İl Sekreteri Sn. Eyüp Özyavuz, Bozova İlçe Başkanımız Sn. Remzi Özaydın, Haliliye İlçe Başkanı Sn. Osman Karaaağaç, Karaköprü İlçe Başkanı Sn. Mahmut Çiftçi, Kadın Kolları Başkanı Sn. Bile Demirkol Hanımefendi, MHP MYK üyemiz ve Milletvekili adayımız Sn. İbrahim Özyavuz, MHP MYK üyemiz ve Milletvekili adayımız Sn. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz, MHP Milletvekili adayımız Sn. Mahmut Sayık, MHP Milletvekili adayımız Sn. Ahmet Güllü, MHP Milletvekili adayımız Sn. İbrahim Halil Arıtürk, MHP Milletvekili adayımız Sn. Vehbi Çokan, MHP Milletvekillerimizden en genç vekil adayımız Sn. Muhammed Enes Yılmaz, Türk Eğitim-Sen Başkanı Sn. Hikmet Karakuş, Yaslıca Muhtarı Sn. Zülfikar Karaçizmeli, çok kıymetli Yaslıca'lı, Bozova'lı ve Şanlıurfa'lı hemşerilerimizin katılımları ile seçim büromuzun açılışını gerçekleştirdik. Coşkunun ve heyecanın eksik olmadığı açılışımızı katılımları ile şereflendiren tüm misafirlerimize teşekkür ederim.
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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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