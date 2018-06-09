Özyavuz, İttifak’a İhanet Edenlere Seslendi

İttifaka İhanet Yüce Türk Milletine İhanettir

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Özyavuz, “İttifaka İhanet Yüce Türk Milletine İhanettir” dedi.MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı İbrahim Özyavuz, resmi sosyal medya hesabından konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluş felsefesinde, önce ülkem milletim, sonra partim ve ben görüşü benimsenmiştir. Ülkemize karşı oynanan kirli oyunları bertaraf etmek için geçmişte yaşanan tüm sorunları bir kenara bırakıp Ak Parti ile bir cumhur ittifakı kurduk. Cumhur ittifakı bizim için çok önemli bir siyasi adımdır, Devlet Beyin'de verdiği talimat doğrultusunda biz MHP'nin tüm teşkilatları ittifaka sadık bir şekilde cumhur ittifakına zarar verecek her türlü söylem ve hareketlerden kaçınıyoruz. Fakat son günlerde bireysel olarak ittifaka zarar veren zedeleyen bunun için mücadele eden insanlar var.Bu kişiler gercekten MHP ile AKP'nin bir araya gelmesinden çok rahatsız olan kişilerdir.Türkiye'de milli ve yerli politikalar üreten iki siyasi partinin birleşmesi bir çok şer odaklarını korkutmaktadır. Türkiye'de olsun yerelde olsun cumhur ittifakına zarar vermek için çeşitli adımlar atan bu kişiler malesef kendi içlerinde de bir taraftar buluyorlar.Sayın genel başkanımız Devlet Bahçeli bey de bugün bu konuyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Biz MHP'nin 14 adayı tüm ilçe ve mahalleleri dolaşırken öncelikle Cumhurbaşkanı adayımız sayın Erdoğan için oy isterken, AKP adaylarının bu doğrultuda olmadıklarını görüyoruz. Onlar hala parti ve Cumhurbaşkanımızın seçilmesinden önce kendi çıkarlarını düşündükleri için ittifaka zarar veriyorlar.Bizim sizden ricamız öncelikle cumhur ittifakında Cumhurbaşkanı adayımız sayın Erdoğan'ın ilk turda seçilmesi için oyunuzu sayın Erdoğan'dan yana kullanmanız.15 Temmuz'da herkes gördü ki AKP'de 316 milletvekili olmasına rağmen, sayın Cumhurbaşkanımıza bayrak açmak isteyen bazı milletvekillerine karşı MHP'nin cumhurbaşkanının yanında durup kendisine destek vermesiyle AKP'nin içindeki şer odaklarıda susturulmuş oldu.MHP 35 milletvekili ile sayın Erdoğan'ı destekleyerek Erdoğan'ın AK Parti içindeki gücünüde ikiye katlamıştır.