Velilerden Öğretmenlerine Anlamlı Ve Ölümsüz Armağan

2017-2018 eğitim-öğretim yılının son bulması ile karne heyecanı yaşayan öğrenciler, bu kez öğretmenlerine heyecan yaşattı. Öğrenci velileri karneden önce toplanarak çocuklarını 4 yıl eğiten öğretmenlerine hediye yaptılar. Anlamı ve önemi büyük olan hediye iste bir çeşme oldu. Urfa’da ihtiyacı olan başka bir okulun bahçesine çeşme yaptıran veliler, çeşmeye sınıf öğretmeninin adını verdi.Velilerden İsmail Bayram konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı;"Vakıflar İlkokulu 4-B sınıfı sınıf öğretmeni Fevzi Aktar, 1. sınıftan başlayıp 4.sınıfa kadar büyük bir özveri gösterip çocuklarımızı her alanda çok iyi yetiştirdi. Öğretmenimiz büyük bir özveri ve emek harcadı. Çocuklarımızın üstünde çok emeği var. Biz de yılsonu mezuniyet sebebiyle velilerle toplantı yaptık; Nasıl bir hediye alalım? diye fikirler ürettik, daha sonra benim önerim olan en anlamlı olabilecek hediye; öğretmenimizin ismini bir ömür yaşatacak bir çeşme yapılması oldu. Öğretmen olduğu için en anlamlı olabilecek yer bir okul olur diye düşündük. Yenice’de 2 bin öğrencisi olup da yeterli çeşmesinin olmadığı bir okul tespit ettik. Çeşmemizi Yenice ilkokulu’na yaptık ve öğretmenimizin haberi olmadan, bir vesileyle götürüp sürpriz yaparak açılış yaptık.”