Birecik'te İşler Tamamen Kontrolden Çıkmış

“Değerli Birecik ve Halfetili hemşerilerim,



Fotoğraflarda da paylaştığım üzere Birecik Organize Sanayi Bölgesi için, aynı gün anlaşma yapılan ve aynı tarihte ilanı yayınlanan, Hürriyet Gazetesi’nde 2 kurumun anlaşma fiyatları yer almaktadır. Organize Sanayi Bölgesinin yetkili başkanları tarafından parasının nerelere nasıl harcandığı konusunda, sadece 1 örneğini siz değerli halkımla paylaşmak istiyorum.

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü: 28.910 TL

Birecik Belediye Başkanlığı: 10.620 TL

sevgili üye ve hemşehrilerim, iç sayfada yayınlanan bu iki ilanın sayfaları arkalı önlü basılmış ve aradaki fiyat farkı: 18.290 TL’dir.

Takdir Birecik ve Halfeti'li oda üyelerinin ve halkımızındır.

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Sadettin Bilgin”









Birecik ve Halfetililere seslenen Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Bilgin, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Birecik Belediye Başkanlığı’nın, hürriyet gazetesinde yayınlanan anlaşma fiyatlarını karşılaştırdı. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Birecik Belediye Başkanlığı’nın verdiği fiyat arasında 18 bin küsur fiyat farkının olduğunu ve Organize Sanayi Bölge yetkililerinin paraları nerelerde çar çur ettiğini vatandaşın görmesini isteyen Bilgin Halfetili ve Birecikli vatandaşlara seslenerek “Fiyat farkını görüyorsunuz. Takdir sizindir” dedi.Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Bilgin, konu ile ilgili şunları ifade etti;