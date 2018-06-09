Birecik'te İşler Tamamen Kontrolden Çıkmış

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Bilgin, konu ile ilgili şunları ifade etti;
“Değerli Birecik ve Halfetili hemşerilerim,
Fotoğraflarda da paylaştığım üzere Birecik Organize Sanayi Bölgesi için, aynı gün anlaşma yapılan ve aynı tarihte ilanı yayınlanan, Hürriyet Gazetesi’nde 2 kurumun anlaşma fiyatları yer almaktadır. Organize Sanayi Bölgesinin yetkili başkanları tarafından parasının nerelere nasıl harcandığı konusunda, sadece 1 örneğini siz değerli halkımla paylaşmak istiyorum.
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü: 28.910 TL
Birecik Belediye Başkanlığı: 10.620 TL
sevgili üye ve hemşehrilerim, iç sayfada yayınlanan bu iki ilanın sayfaları arkalı önlü basılmış ve aradaki fiyat farkı: 18.290 TL’dir.
Takdir Birecik ve Halfeti'li oda üyelerinin ve halkımızındır.
Birecik Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Sadettin Bilgin”
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