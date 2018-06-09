Urfa Alevlere Teslim Oldu

Eyyübiye Devlet Hastanesi Yolunda Anız Yangını

Türkiye’de Anız Yakmak Yasak

Bilinçli Çiftçiler Anız Yakmıyor

Anız Yakmanın Toprak Üzerinde Yaptığı Olumsuz Etkiler

Buğday ve arpa gibi tahıllar hasat edildikten sonra tarlada geriye kalan köklü sap veya sürülmemiş tarlaya anız denilmektedir. Çiftçiler ekinlerini topladıktan sonra kalan anızları toplamanın zahmetli olduğundan bahsederek tarlayı alevler arasına bırakıyor.Vatandaşlar Eyyübiye Devlet Hastanesi Yolunda yükselen alevleri görünce neye uğradığını şaşırdılar. Çok geçmeden tarladan çıkan alevlerin anız yangını olduğunu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdiler. İtfaiye ekiplerinin olay yerine geç intikal ettiğini iddia eden vatandaşlar, saatlerce tarladan alevlerin yükselişini izlediklerini ifade ettiler.Maalesef çoğu kez anızlar, resmi makamlarca yakılması yasaklanmasına rağmen, konunun önemini yeterince bilmeyen bazı kişiler tarafından ikinci ürün ekmek, üst üste tahıl ekilişinde daha kolay sürüm yapmak gibi bahanelerle gizlice yakılmakta, yaktırılmakta ve daha sonra çoban yaktı veya sigara izmaritinden çıktı denilmektedir. Tarlalara verilen zarardan da önemlisi tarla ve çevresinde yaşayan hayvanların da olaydan kötü etkilendikleri defalarca ispat edildi. Özellikle kukumav kuşlarının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde yakılan anızlar kuşların hayatlarını olumsuz etkilerken, onları doğal yaşamlarında bile rahatsız eden çiftçiler, durumun ciddiyetinin henüz farkında değiller.Gerçekte bilinçli olan çobanlar, anızların hayvanlarına çok kıymetli yem ve otlak oluşturduğunu bilmektedirler ve anız yakılmasına kesinlikle karşıdırlar. Anızların önemini bilen çiftçiler de, bitki artıklarının sürümle toprak altına karıştırılmasının organik madde ile humusu sağlamada çok gerekli bir doğal kaynak olduğunu bilirler ve yakılmasını istemezler.Anız yangınlarının toprak içeresindeki faydalı canlıları ve organik maddeyi yakması: Anızlar yakıldığında tarla toprağı yüzeyinde 252°C bulan yakıcı bir sıcaklık oluşmaktadır. Bu yüksek sıcaklık toprağın üst katmanlarındaki kil gibi toprak parçacıklarını pişirmekte, topraktaki birçok faydalı mikroorganizma ve solucan gibi küçük canlıları yakarak öldürmektedir. Ayrıca anız yakılması sonucu oluşan yüksek sıcaklık toprağın üzerindeki sap, anız gibi artıkları yakarken toprağın üst tabakasındaki organik maddeyi de yakmakta, bazı mikro elementleri bitkilerin faydalanamayacağı forma dönüştürmekte ve bu gibi tarlalarda yetişen ürünlerdir.