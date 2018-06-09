Başkan Bayık Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu

2017-2018 Eğitim ve öğretim yılının son gününde Hilvan da İlkokul ,Ortaokul ve Lise de eğitim gören öğrenciler karne sevinci yaşadı. Yaz tatiline giren öğrencilerin karne dağıtımı için Uzuncuk ilk öğretim okulunda tören düzenlendi. Düzenlenen karne dağıtım törenine Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut ve Veliler katıldı.

Öğrencilerin karnelerini dağıtan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık öğretmenleri kutlayarak 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı boyunca Hilvan merkez ve kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilerin karne sevincine ortak olduk Hilvan Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda eğitime ciddi desteklerde bulunarak bundan sonrada desteklerimiz devam edecek diyerek eğitim ve öğretim yılının sona ermesi nedeniyle bütün öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diliyorum dedi.