'Urfa İçin,Tüm İmkanlarımızı Seferber Edeceğiz'

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısında iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıya Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Genel Müdür Yardımcısı Levend Torusdağ, Bölge Müdürü Aziz Arslan, Kobi Pazarlama Daire Başkanı Özer Tolgar, Kurumsal İletişim Daire Başkanı Yalçın Kaya, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu, Meclis Üyesi Hamza Tavas, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, ŞESOB Başkanı, M.Şefik Bakay, SERA-BİR Genel Başkanı Müslüm Yanmaz ile davetli iş adamları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek gerçekleştirdi. Başkan Peltek konuşmasında şunları kaydetti: “Ekonomik ve ticari hacmin daraldığı, finans sıkıntısı yaşadığımız zamanlarda kapısını çaldığımız ilk yer bankalardır. Bankalar sıcak paranın esnaf, sanatkâr, sanayici ve tüccara akışında önemli bir rol üstlenmektedir. Halkbank; bu noktada her türlü kredi ve iş büyütmelerinde, maddi sıkıntılarında yanımızda olmuş, sorunlarımıza çözüm bulmuştur. Bankalar ve finans kurumları olmadan sanayi ve ticaretin, sanayi ve ticaret olmadan Bankalar ve finans kurumları büyüyemeyecektir. İnanıyoruz ki, Halkbank, Şanlıurfa ekonomisinin daha da gelişmesi için üzerine düşen ne varsa imkânlarını sonuna kadar kullanacağından şüphemiz yoktur” dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise, yaptığı konuşmada Halk Bankasının 80’inci yılını kutladıklarını ve Halkbank’ın 80 yıldır esnafla, KOBİ’lerle birlikte büyüdüğünü vurguladı. Halkbank’ın esnafı büyütürken bir taraftan kendisinin de büyüdüğünü de ifade eden Arslan “Halkbank, İnşallah bundan sonra da güçlü bir şekilde başta esnaf ve KOBİ’leri destekleme misyonuna bağlı kalarak faaliyetlerine devam edecektir” dedi.

Osman Arslan toplantıda ayrıca, Şanlıufa'ya Halkbank Bölge Müdürlüğü'nün kurulması, Bozova, Halfeti ve Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde Halkbank Şubeleri açılması ile ilgili çalışmaların yürütülmesi, ekspertiz raporları ile ilgili yeni düzenlemenin yapılması ve işadamlarının diğer finans sorunları için çözüm üretilmesi konusunda hızlı adımların atılacağını da sözlerine ekledi.

Toplantı, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'e hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.