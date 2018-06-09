Kudat,İstifa Etti!

İstifasına gerekçe olarak işlerinin yoğunluğunu gösteren Kudat, basına şu açıklamayı yaptı:
"Karaköprü Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı olarak 02 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla başladığım görevimden, 08 Haziran 2018 tarihi itibarıyla kurumdaki işlerimin yoğunluğundan dolayı ayrılıyorum.
Çalışma süresi boyunca kulübümüz birçok başarıya imza attı. İlk yılımızda Karaköprü Belediyespor'umuzu BAL liginde şampiyon yaparak 3. Lige çıkarma başarısı gösterdik. 3. Ligde mücadele ettiğimiz ilk yılımızda ise ligi 9. Sırada tamamladık. Futbolun yanında Bilek Güreşi ve Halkoyunlarına destekler verdik. Bilek Güreşi takımımız, Türkiye'de büyük başarılar elde ederken, Bulgaristan'da düzenlenen son Avrupa Şampiyonasında Şanlıurfa'mıza ve Karaköprü'müze Avrupa ikinciliği başarısı getirdiler. Görev yaptığım 2 yıllık süreçte bizlerden desteğini hiç esirgemeyen Başta Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli olmak üzere Karaköprü Belediyesi meclis üyelerine teşekkür ediyorum. 2 yıllık görevimiz sürecinde bizlerle birlikte yol giden yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekiplerimize ve kulüp çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum”
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