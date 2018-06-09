Kudat,İstifa Etti!

TFF 3. Lig temsilcimiz Karaköprü Belediyespor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulüp Başkanı Mehmet Kudat görevinden istifa etti.İstifasına gerekçe olarak işlerinin yoğunluğunu gösteren Kudat, basına şu açıklamayı yaptı: