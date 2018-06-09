Jandarma Genel Komutanı Şanlıurfa'da

Birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve askeri heyet, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.Valilik girişinde, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcıları Selami Işık, Bahadır Güneş, Dr. Fatih Çelikkaya, Tarık Açıkgöz ve Ufuk Akıl tarafından karşılanan Org. Arif Çetin ve beraberindeki heyet, Org. Çetin’in Valilik şeref defterini imzalamasının ardından Valilik makamında ağırlandı.Vali Abdullah Erin, Org. Arif Çetin, askeri heyet ve Vali Yardımcılarının hazır bulunduğu ziyarette, güvenlikle ilgili konuların ele alındığı bildirildi. Ziyaret anısına Vali Erin’in yağlıboya Şanlıurfa tablosu hediye ettiği Org. Çetin de Vali Erin’e Jandarma plaketi takdim etti.Valilik ziyaretinin ardından İl Jandarma Komutanlığında verilen iftar yemeğine katılan Vali Erin, Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet, Jandarma personeli ile birlikte iftar açtılar.İftardan sonra ise Şanlıurfa’nın en yoğun çarşıları olan Akarbaşı Caddesi, Haşimiye ve Balıklıgöl’ü ziyaret eden Vali Erin, Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyet, esnaf ve vatandaşlarla hasbihal ettiler. ŞURKAV El Sanatları Külliyesini de ziyaret eden heyet, Akarbaşı caddesinde bir çay ocağında oturarak vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Vali Erin, Org. Çetin ve beraberindekilerle vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdiler.Gece saatlerine kadar gezi ve ziyaretlerine devam eden Jandarma Genel Komutanı Org. Arif Çetin’e Şanlıurfa ziyaretinde, 7’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Havacılık Başkanı Tuğgeneral Ali Doğan, Jandarma İstihbarat Başkanı Yarbay Binali Doğan ile kuvvet komutanları Albay Mahir Çelik ile Yarbay Ahmet Altan, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da eşlik etti.