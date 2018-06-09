Vali Erin'den,Atlıgör Müjdesi...

2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda Şanlıurfa’da 624 bin 675 öğrenci karnelerini alarak yılsonu tatiline başladı.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de Eyyübiye Atlıgör Birleştirilmiş Sınıf İlkokulundaki öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Beraberinde Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’la Atlıgör’e giden Vali Erin burada yapılan karne dağıtım töreninde konuşarak; birazdan karne alacak çocukların ülkenin geleceği olduğunu belirtti.Konuşmasında çocukların eğitimine verdikleri önemi hatırlatan Vali Erin; “Pırıl pırıl bakan bu çocuklarımızı iyi yetişmiş, zamanın gerektirdiği donanıma sahip, kendisine öz güveni olan, tarihinin bilincinde olan, milli ve manevi değerleri güçlü bir şekilde yetiştirecek ve geleceğimizden emin bir şekilde yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bizim çocuklarımızın Londra’da, Washington’da, Tokyo’da okuyan yaşıtlarından hiçbir farkı yok. Her şey çocuklarımızı iyi yetiştirmemize, onlara imkânları iyi sunmamıza bağlı. İnşallah milli eğitim camiamızla, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla ve sivil toplumla birlikte bunu gerçekleştirmenin kavgasını ortaya koyuyoruz” dedi.2017-2018 eğitim öğretim yılını tamamladıklarını ancak bu süreçte fiziki anlamda devam eden çok büyük yatırımlara imza attıklarını belirten Vali Erin: “Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hükümetimize, Milli Eğitim Bakanımıza, Tarım Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Birkaç gün içerisinde de Atlıgör İlkokulunun da temelini burada atacağız inşallah. Şanlıurfa’nın dört bir tarafına bu yeni okullardan yapıyoruz. Daha çok çalışacağız, daha çok evladımızı üniversitelere göndereceğiz ve Şanlıurfa’da yetişen çocuklarımız devletine, milletine, bayrağına önemli hizmetler sunacak görevlere, makamlara inşallah gelecekler” şeklinde konuştu.Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ise burada yaptığı konuşmada; 80. Yaşını kutlayan Halk Bankasının çocukların güzel bir tatil geçirebilmeleri için her çocuğun hayalini süsleyen bisikletlerden 100 tane karne hediyesi olarak vereceklerini ifade etti.Konuşmaların ardından başarılı olan çocuklara karneleriyle birlikte hediye bisikletler takdim edilirken, program Halk Bankası tarafından hazırlanan gösteri ve eğlencelerle devam etti.