Yanmaz; “Geçim İçin Seçim”

Ülke genelinde işsizliğin hızla büyüdüğünü ve geçim sıkıntısının insanları farklı yollara sevk ettiğini belirten Saadet Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, saadet partisi iktidarında bu ve benzeri durumların Adil Düzen çerçevesinde sona ereceğini belirtti.Yanmaz, 25 Haziran Sabahı Saadet Partisi iktidarı ile daha müreffeh bir Türkiye’nin vatandaşları beklediğini söyledi.Saadet Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, özel sektörün ekonomik kriz nedeniyle işçi çıkarttığını belirterek şöyle konuştu; “Üniversite biteli iki yıl olmuş işsiz, Lise mezunu iş kur kapılarında işsiz, Sağlık ara elemanı işsiz, Yedi yıldır ziraat mühendisi sezonda Antalya'da garsonluk yapıyor. Yılın büyük kısmı işsiz.Tarım işçisi diyar diyar geziyor senenin altı ayı işsiz. Esnaf,zararda iş bulabilse dükkânı kapatacak. Baba 65 yaşında hala inşaatta usta üç oğlu var işsiz. Bir işsiz, iş sahibi olmak için iktidar partisine üye oluyor.Parti çalışmalarına katılıyor Nafile.Özel sektör,ekonomik kriz dolaysıyla işçi çıkarıyor.İşsizler ordusuna yeni ilave ve dağ gibi yığılma. İşsizlik, anarşi,depresyon,şiddet,madde bağımlılığı,boşanma,borçlanma,ahlaki çöküş ve Yıkım demettir.İşte bu ve benzeri durumların son bulması için saadet partisi iktidarı ülkenin refah ve huzuru demektir. Adil düzen ile vatandaşların daha aydınlık bir ülke ile uyanacağı bir 25 Haziran sabahı için Saadet iktidarı diyoruz” şeklinde konuştu.