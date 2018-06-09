Eyyüpoğlu,Müjdeyi Verdi...

Ödeme takvimi se şöyle

2017 yılı içingeriye kalan pamuk ve hububat desteklemeleri bu akşam mesai bitimiyle TC kimlik numarasının son hanesine göre oluşturulan takvim ile Ziraat Bankası ATM’leri ve şubelerinde yapılacak. Müjdeyi veren Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, ‘destekleme ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesi yapılması çiftçimiz için ayrı bir bayram sevinci oldu. Bu konuda yoğun çaba harcayan hükümetimize, Bakanlığımıza ve Tarımsal Destekleme Daire Başkanı Sayın Müslüm Beyazgül’e ve şahsında tüm bürokratlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.’Dedi.Çiftçiye bayram müjdesi Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyyüpoğlu’ndan geldi. Başkan Eyyüpoğlu, 2017 yılı için son icmalde yer alan çiftçilerin pamuk ve hububat destekleme ödemelerinin bu akşamdan itibaren başlayacağını söyledi. TC kimlik numarasının son rakamına göre oluşturulan takvim doğrultusunda ödemelerin başlayacağını belirten Başkan Eyyüpoğlu, ‘destekleme ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesi yapılması çiftçimiz için dolayısıyla piyasalar ve esnafımız için ayrı bir bayram sevinci oldu. Son zamanlarda piyasalarda yaşanan sıkıntıların aşılmasında da can suyu olan destekleme ödemelerinin yapılmasında yoğun çaba harcayan hükümetimize, Bakanlığımıza ve Tarımsal Destekleme Daire Başkanı Sayın Müslüm Beyazgül ve şahsında tüm bürokratlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.’ dedi2017 yılının kalan pamuk ve hububat destekleme ödemeleri için oluşturulan takvim is şöyle; TC kimlik numarasının son hanesi 6 - 8 olanlar 8 Haziran Cuma, 0-2- 4 olan çiftçiler13 Haziran’dan itibaren r mesai bitimiyle TC. Ziraat Bankası hesaplarından ATM’lerinden ve mesai saatlerinde de şubelerden paralarını çekebilecek.