Demir;“Doğrudan İstihdama Yönelik Çalışmalara Devam Edeceğiz”

“Doğrudan İstihdama Yönelik Çalışmalara Devam Edeceğiz”



“ÇALIŞMALARIMIZDA ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ MERKEZE ALIYORUZ”

Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi gençlerin istihdamına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Eyyübiye HEM ve Genç Hayat Vakfı’nın bazı sektörlere ara eleman yetiştirmek için ortaklaştığı çalışma dün görkemli bir iftar programı ile final yaptı.Eyyübiye Hem ve Genç Hayat Vakfı’nın Şanlıurfa’da yaşayan, istihdama katılamayan gençleri iş imkânlarıyla buluşturma amacıyla başlattığı Gençlerle Seyr-i Urfa projesi kapsamında, İş Panayırı ve İftar etkinliği düzenlendi.Eyyübiye Halk Eğitimi Merkezi’nin bahçesinde açılan iftar sofraları, proje ile mesleki beceri kazanan gençler tarafından hazırlandı. Turizm sektörüne nitelikli ara eleman sağlamak için açılan Servis Komisi Kursu kursiyerleri, kursun son gününde bugüne kadar öğrendikleri her şeyi iftar davetlileri için uygulama fırsatı buldu.İftara, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Keser, Eyyübiye Belediyesi Yazı İşleri Müdürü İsmail Kaya, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü H. Murat Yanmaz, Eyyübiye Halk Eğitimi Müdürü Necati Taş, Haliliye Halk Eğitimi Müdürü Ömer Haydarlı ve Genç Hayat Vakfı Genel Müdürü Uğur Gülderer katıldı.Kursa katılan 25 kursiyerin aldıkları eğitimin ardından bilgi ve becerilerini uygulamaya geçirdikleri iftarda konuşan Eyyübiye Halk eğitimi müdürü Necati Taş, amaçlarının turizme ara eleman kazandırmakolduğunu ve nitelikli elemana büyük ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Taş, “Biz de Eyyübiye Halk eğitim merkezi olarak mesleki anlamda gençlerimizi yetiştirip bu açığı kapatmayı ve gençleri istihdama kazandırmayı hedefliyoruz” dedi. Turizme yönelik olarak “Servis Komisi” kurslarının iftar ile final yaptığını anlatan Taş, “Kursiyerlerimiz şimdi iftar hazırlığı yapıyorlar. Onların neler yapabileceğiniz görmüş olacağız. İnşallah ileriki dönemlerde doğrudan istihdama yönelik daha değişik çalışmalarımız da olacak. Çalışmalarımıza hız kazandıracağız. Genç Hayat Vakfına çok teşekkür ediyoruz. Projelerdeki birlikteliğimiz devam edecek” diye konuştu.Genç Hayat Vakfı Genel Müdürü Uğur Gülderer ise “Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açtığımız kurs ile 25 gencimizin, turizm sektöründe çalışabilecekleri mesleki beceriyi kazanmasını hedefledik. Şanlıurfa’daki 15-29 yaş arası gençleri merkeze alan Gençlerle Seyr-i Urfa projesinin temel amacı, ekonomik, coğrafi, sosyal ve kültürel farklılıkları nedeniyle dezavantajlı durumda olan gençlerin hayatlarının kolaylaştırılması. Genç Hayat Vakfı olarak çalışmalarımızda çocukları ve gençleri merkeze alıyoruz” şeklinde konuştu. İftarın ardından çalışmaya destek sunanlara plaket takdim edildi.