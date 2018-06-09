Yanmaz;Piyasaları Canlandıracağız...

Pazar Esnafının yoğun ilgi gösterdiği Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, esnafın sorunlarını dinledi.Semt pazarlarının bir dönem adeta insan seli ile dolu olduğunu fakat ekonomik sıkıntıların vatandaşların alım gücünü zayıflattığını belirten Esnaflar, eski hareketli günlerin Saadet Partisi ile geri geleceğine inandıkları için Saadet Partisine olan desteklerini dile getirdiler.Saadet Partisi İktidarında ekonomik sıkıntıların geride kalacağını belirten Saadet Partisi Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz; “Büyük çoğunluğu dar gelirli vatandaş ve çalışan kesimden alınan vergilerin çeşidi 50’yi bulmuş, oranları yüzde 160’a kadar çıkmıştır. Bu vergiler yüzünden zengin ile fakir arasındaki adaletsizlik daha da derinleşmiştir. Nihayetinde vergiler vatandaş için bir ödev olmaktan çıkmış adeta zulüm haline gelmiştir.2018 yılında aylık 2 bin 700 lira maaş alan en düşük kamu çalışanı ortalama yüzde 20 oranında vergi öderken Süper Lig’de yıllık 24 milyon lira ücret alan bir futbolcu sabit yüzde 15 oranında vergi ödeyecektir. Bu oran İngiltere’de yüzde 45, Fransa’da yüzde 50, İspanya’da yüzde 52’dir.“Çiftçimiz traktörüne alacağı mazota litre başına 1 lira 80 kuruş ÖTV ödemesi gerekirken yat sahibi ÖTV ödemeden mazot alabilmektedir.İşte biz Saadet Partisi olarak ekonomide yapacağımız reformlar ile piyasaların tekrar canlanmasını sağlayacağız” dedi.