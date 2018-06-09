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Bu haber 09 Haziran 2018 01:07:04 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa İçin Durum,Vahim!

Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2017 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 17,2 ile Kilis oldu. Bu ili binde 16,7 ile Hakkari, binde 14,9 ile Muş ve binde 14,4 ile Şanlıurfa izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 4,6 ile Çankırı oldu. Bu ili binde 5,2 ile Eskişehir ve Karabük, binde 5,3 ile Amasya izledi.

Urfa İçin Durum,Vahim!

Türkiye’de 2017 yılında ölen kişi sayısı 425 bin 781 oldu

Ölüm sayısı revize edilen 2016 yılında 422 bin 726 iken 2017 yılında %0,7 artarak 425 bin 781 kişi oldu. Ölenlerin %54,7’sini erkekler, %45,3’ünü kadınlar oluşturdu.

Kaba ölüm hızı binde 5,3 oldu

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2017 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 5,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2017 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düştü.

Bebek ölüm hızı binde 9,2 oldu

Bebek ölüm sayısı, 2016 yılında 13 bin 6 iken 2017 yılında 11 bin 849 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2016 yılında binde 9,9 iken 2017 yılında binde 9,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2017 yılında bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü düştü.

Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 17,2 ile Kilis oldu

Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2017 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 17,2 ile Kilis oldu. Bu ili binde 16,7 ile Hakkari, binde 14,9 ile Muş ve binde 14,4 ile Şanlıurfa izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 4,6 ile Çankırı oldu. Bu ili binde 5,2 ile Eskişehir ve Karabük, binde 5,3 ile Amasya izledi.

Bebek ölüm hızının en yüksek ve en düşük olduğu ilk 5 il, 2016, 2017


Ölen bebeklerin %64,4’ü bir ayını, %87,7’si beş ayını tamamlayamadan öldü
 
Bir ayını tamamlayamadan ölen bebeklerin oranı 2016 yılında %64,7 iken 2017 yılında %64,4 oldu. Ölen bebeklerin 2017 yılında %13,2’sinin ilk gün, %29,6’sının 1-6 günlükken, %21,6’sının ise 7-29 günlükken yaşamını yitirdiği görüldü. Ölen bebeklerden 1-4 aylıkken yaşamını yitirenlerin oranı ise %23,3 oldu.
 
Günlük ve aylık bebek ölümleri, 2016, 2017


Beş yaş altı ölüm hızı binde 11,2 oldu
 
Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2016 yılında binde 12,1 iken 2017 yılında binde 11,2 oldu.

Ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2017 yılında %3,9 azaldı
 
Ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2016 yılında 3 bin 193 iken 2017 yılında %3,9 azalarak 3 bin 69 kişi oldu. İntihar edenlerin %77,2’sini erkekler, %22,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

Kaba intihar hızı düştü
 
Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2016 yılında yüz binde 4,03 iken 2017 yılında yüz binde 3,82’ye düştü. Diğer bir ifade ile 2017 yılında her yüz bin kişiden yaklaşık dördü intihar etti.
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Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2017 yılında bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 17,2 ile Kilis oldu. Bu ili binde 16,7 ile Hakkari, binde 14,9 ile Muş ve binde 14,4 ile Şanlıurfa izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 4,6 ile Çankırı oldu. Bu ili binde 5,2 ile Eskişehir ve Karabük, binde 5,3 ile Amasya izledi.
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1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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