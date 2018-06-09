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Bu haber 09 Haziran 2018 01:04:12 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da,Kaç Suriyeli Var?

2018 yılı Haziran ayı itibarıyla Türkiye ‘de geçici koruma kapsamıyla 3 milyon 583 bin 434 Suriyeli sığınmacı bulunurken, Suriyelilerin en fazla yaşadığı il İstanbul olarak belirlendi.

Urfa'da,Kaç Suriyeli Var?

Ajans Press, Türkiye ‘de yaşayan Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan araştırmayı inceledi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinin yanı sıra medya yansımalarından derlediği bilgilere göre; Türkiye’de 2018 yılı dâhil olmak üzere 3 milyon 583 bin 434 Suriyeli sığınmacı bulunduğu tespit edildi. Suriyelilerin en fazla yaşadığı şehir ise 561 bin 159 kişiyle İstanbul olarak görüldü. İstanbul’u 475 bin 782 kişiyle Şanlıurfa takip ederken, 445 bin 95 kişi ile de Hatay izledi.
 

Gayri resmi rakamlar bundan çok daha yüksek!

Suriyelilerin Türkiye’ye iltica etmesi konusu, son altı yıl içerisinde medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında bulunurken; resmi rakamların yanı sıra gayri resmi Suriyeli nüfusun da göz ardı edilemeyecek kadar fazla olduğu bilgisi medyada ön plana çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Türkiye’de en çok Suriyeli mülteci barındıran şehirler:
Elde edilen verilerde, Türkiye’de en çok Suriyelileri barındıran diğer iller; Bursa, Konya, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin ve Kilis olarak görüldü.

Suriye’den daha çok erkek sığınmacı

Söz konusu bütün illerde Suriyelilerin sayısı 100 binin üzerinde görülürken, 2017 sonu itibarıyla nüfusu 136 bin 319 olan Kilis ‘in 131 bin 109 Suriyeli sığınmacı barındırması dikkat çekti. Suriyelilerin sayısı cinsiyet bakımından ele alındığında; 1 milyon 943 bin 374 kişinin erkek, 1 milyon 640 bin 60 kişinin de kadın olduğu belirlendi.

Böylece toplamda 3 milyon 583 bin 434 kişi olan sığınmacı sayısının 2011 yılından bu yana düzenli olarak artması gözlerden kaçmadı. Son üç yıl içindeki toplam rakamlar incelendiğinde; 2016 yılındaki Suriyelilerin sayısının 2 milyon 834 bin 441, 2017 yılındaki Suriyelilerin sayısının ise 3 milyon 426 bin 786 olduğu saptandı.

Türkiye’den çıkış yapan Suriyeliler en çok hangi ülkeleri tercih ediyor?

Türkiye’de yaşayan milyonlarca Suriyeli sığınmacı olmasına karşın; ülkemizden çıkış yapan Suriyelilerin de olduğu görüldü. Toplamda 13 bin 791 Suriyeli “Birebir Formülü” kapmasında ülkemizden çıkış yaparken, 5 bin 188 kişinin Almanya ‘ya gittiği belirlendi. Almanya’nın ardından en çok tercih edilen ülke 2 bin 609 kişiyle Hollanda, bin 837 kişiyle de Fransa olarak saptandı.
 
Suriyelilerin sayısı medyanın da gündeminde oldu
ITS Medya ve Ajans Press’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde, Suriyelilerle ilgili medyaya yansıyan haber adetleri de belli oldu. Yapılan incelemede 2011 yılından itibaren Suriyeli sığınmacıları konu alan 2 milyona yakın haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında, son altı yıl içerisinde 276 bin 158 Suriyeli bebeğin Türkiye ‘de gözlerini açtığı bilgisi ise ön plana çıktı.
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Urfa'da,Kaç Suriyeli Var?
Urfa'da,Kaç Suriyeli Var?
2018 yılı Haziran ayı itibarıyla Türkiye ‘de geçici koruma kapsamıyla 3 milyon 583 bin 434 Suriyeli sığınmacı bulunurken, Suriyelilerin en fazla yaşadığı il İstanbul olarak belirlendi.
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