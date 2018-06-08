Yıldız, Vatandaşa Söz Verdi

MHP Şanlıurfa Milletvekili Adayı Halit Yıldız, Urfalı seçmenlerin desteği ile, memleketin en büyük sorunu olan elektrik sorununu çözmek için vatandaşa söz verdi.Urfa’nın merkezi ile beraber kırsal kesimlerinde de baş gösteren elektrik sorunun farkında olduklarını, mecliste halledlmesi gereken en önemli meselelerden biri olduğunu söyleyerek, halkın desteği ile bu sorunun üstesinden geleceklerini ifade etti.Yıldız, konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; “her köyün sorunu olan elektrik sorunu YUKARIBEYDAŞ köyümüzde’de var sizlerin destekleri ile bizler sizin hizmetkarınız olarak bu sorunu gidermeye söz veriyoruz cumhurittifak’ı 24 haziranda oylar MHP’ye, köylü milletin efendisidir”