“Şanlıurfa'nın Elektrik Kâbusu DEDAŞ”

Şanlıurfalı vatandaşlara adeta kabus dolu anlar yaşatan Elektrik dağıtım şirketinin bu tavrını mevcut Hükümetten aldığını belirten Yanmaz, Saadet Partisi iktidarında bu korkunun yerini refah ve huzura bırakacağını söyledi.Elektrik kesintilerinin sık sık ve uzun süreli yaşandığına dikkat çeken Yanmaz; “DEDAŞ, Çiftçinin korkulu rüyası, Ev hanımının baş belası, Elektrikli cihaza bağlı hastanın can korkusu, Mağazaların zoraki romantizmi, Üreten esnafın,atölyelerin üretememesi çek ve senedini ödemek için kara düşüncesi.Sık sık elektrik uzun süreli olarak kesilir.DEDAŞ, borcun olmasa bile sorgusuz sualsiz banka hesabına bloke koyar. Arızaya çağırırsın kaçak elektrik kullandın diye ceza yağdırır.Abone olmak istersin çok uzun süre yapmaz.(çünkü kaçaktaki ceza daha kârlıdır)ve bütün bunların müsebbibi Mevcut Hükümettir.Maalesef,AK Partinin Şanlıurfa'daki yetkilileri bu konuda kör, sağır ve duvardır.24 Hazirandan sonra Saadet Partisi iktidarında halkımız hak ettiği refah ve saadet yaşamına erecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde konuştu.