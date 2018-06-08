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Bu haber 08 Haziran 2018 01:59:37 Tarihinde eklenmiştir.

Akçakın,Yeni Takımına İmzayı Attı...

2018-2019 futbol sezonunda TFF 2. Lig’de mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer sezonunu Şanlıurfaspor’un golcü futbolcusu Artun Akçakın’ı renklerine bağlayarak açtı. Bugün, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde yeni kulübü Manisa Büyükşehir Belediyesporla 2 yıllık sözleşme imzalayan golcü futbolcu, “ Manisa Büyükşehir Belediyespor’un TFF 2. Lig’de başarılı olabilmesi için elimden geleni yapacağım. Vizyonu oldukça geniş olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum” dedi.

Akçakın,Yeni Takımına İmzayı Attı...

2018-2019 futbol sezonunda TFF 2. Lig’de mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer sezonunu Şanlıurfaspor’un golcü futbolcusu Artun Akçakın’ı renklerine bağlayarak açtı. Bugün, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde yeni kulübü Manisa Büyükşehir Belediyesporla 2 yıllık sözleşme imzalayan golcü futbolcu, “ Manisa Büyükşehir Belediyespor’un TFF 2. Lig’de başarılı olabilmesi için elimden geleni yapacağım. Vizyonu oldukça geniş olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor’un golcü futbolcusu Artun Akçakın’ı renklerine bağladı.  Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde golcü futbolcuyla iki yıllık anlaşma sağlandı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan’da yer aldı. Geçtiğimiz sezon TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta sezonu 4’üncü sırada tamamlayan ve play-off maçlarında mücadele veren Şanlıurfaspor forması altında toplam 9 gole imza atan Artun Akçakın kariyerinde ise Gençlerbirliği, Hacettepe, Fethiyespor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Ümraniyespor ve son olarak Şanlıurfaspor’da  formalarını giydi.

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2018-2019 futbol sezonunda TFF 2. Lig’de mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer sezonunu Şanlıurfaspor’un golcü futbolcusu Artun Akçakın’ı renklerine bağlayarak açtı. Bugün, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde yeni kulübü Manisa Büyükşehir Belediyesporla 2 yıllık sözleşme imzalayan golcü futbolcu, “ Manisa Büyükşehir Belediyespor’un TFF 2. Lig’de başarılı olabilmesi için elimden geleni yapacağım. Vizyonu oldukça geniş olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum” dedi.
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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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