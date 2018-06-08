Akçakın,Yeni Takımına İmzayı Attı...

2018-2019 futbol sezonunda TFF 2. Lig’de mücadele verecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, transfer sezonunu Şanlıurfaspor’un golcü futbolcusu Artun Akçakın’ı renklerine bağlayarak açtı. Bugün, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde yeni kulübü Manisa Büyükşehir Belediyesporla 2 yıllık sözleşme imzalayan golcü futbolcu, “ Manisa Büyükşehir Belediyespor’un TFF 2. Lig’de başarılı olabilmesi için elimden geleni yapacağım. Vizyonu oldukça geniş olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor’un golcü futbolcusu Artun Akçakın’ı renklerine bağladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde golcü futbolcuyla iki yıllık anlaşma sağlandı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan’da yer aldı. Geçtiğimiz sezon TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta sezonu 4’üncü sırada tamamlayan ve play-off maçlarında mücadele veren Şanlıurfaspor forması altında toplam 9 gole imza atan Artun Akçakın kariyerinde ise Gençlerbirliği, Hacettepe, Fethiyespor, Adana Demirspor, Alanyaspor, Ümraniyespor ve son olarak Şanlıurfaspor’da formalarını giydi.