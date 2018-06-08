Yanmaz; Saadet İktidarında Bu Sistem Mutlaka Değiştirilecektir

24 Haziran seçimlerinde vatandaşların mevcut hükumete büyük bir şok yaşatacağını belirten Saadet Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, Edessa TV’de yayınlanan Seçim Nabzı programında önemli açıklamalarda bulundu.Yanmaz, Şanlıurfa’daki mevcut sorunların ülke genelinde aynı oranda hissedildiğine dikkat çekerek, mevcut hükümetin 24 Haziran seçimlerinde ülke genelinde büyük şok yaşayacağını söyledi.Yanmaz programda Saadet Partisinin seçim beyannamesinden de bahsederek şunları söyledi; “artık seçmen bilinçli, seçmen sorunları birebir yaşayan ve bu sorunların kaynağını bilen bir kitle.Bu düzen bu şekilde sürmeyecek, vatandaşlar 24 Haziranda saadet Partisini istiyor. Biz saadet partisi olarak vatandaşlarımıza hak ettikleri bir gelecek vaat ediyoruz.Seçim beyannamemizde de 24 Haziran seçimlerinden sora neler yapacağımızı vatandaşlarımıza birer birer anlattık.Saadet iktidarında halkın menfaatlerini insanların temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almak amacıyla birbirinden ayrı fakat birbirini denetleyen ve dengeleyen kuvvetler ayrımı sistemi mutlaka tesis edilecektir.Sultanlarda dahi olmayan bir yetkiyle bu ülkenin yönetilmesine kesinlikle müsaade etmemekte kararlıyız. Haksızlık yapan cumhurbaşkanı da olsa karşısında hakkın söylenebileceği bir düzen mutlaka inşa edilecektir.”Asgari ücret yolsuzluk sınırının mutlaka üzerinde ve vergiden muaf tutulacaktır. Hedef açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı olacaktır. Akaryakıttan alınan yüksek vergi oranlarının da azaltılması düşünülmesi gerektiğine inanıyoruz.15 - 24 yaş arası genç işsiz oranı toplam işsizlik oranının yüzde 21'i seviyesindedir. Yani bugün 700 bin gencimiz işsizdir ve bu rakam artmaktadır. Saadet iktidarı gençlerimizin sorunlarına ciddiyetle eğilecek, gençlerimiz için yatırım, istihdam ve üretim hamleleri gerçekleştirilecek. Hem gençlerimiz iş bulacak, hem ülkemiz reel manada kalkınacaktır.Maalesef bugün eğitim sistemi bir yarış atı maratonu mantığıyla çocuklarımızı YGS KPSS ALES daha var mı bilmiyorum ama parkurlarında nefes almaksızın koşturulmaktadır. Saadet iktidarında bu sistem mutlaka değiştirilecektir.” şeklinde konuştu.