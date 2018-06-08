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Bu haber 08 Haziran 2018 01:50:57 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Vekilden,Kanun Teklifi...

CHP İstanbul Milletvekili Urfalı Avukat Mahmut Tanal, sahipsiz sokak hayvanlarına zarar verenlere yönelik 4 aydan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilmesi için kanun teklif verdi.

Urfalı Vekilden,Kanun Teklifi...

Sokak hayvanlarına uygulanan şiddet olaylarında mahkemelerin 'Kabahatler Kanunundan' işlem uyguluyor olmasına karşın CHP'li Tanal kanun teklifinde bulundu.

Urfalı Vekil Mahmut Tanal, “Bu ülkenin taşına toprağına adalet sinene kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi söylemiştik sokak hayvanları için adalet istiyoruz sahipli ve sahipsiz sokak hayvanları arasındaki eşitsizlik giderilmeli'' dedi. CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, sahipsiz sokak hayvanlarına zarar verenlere yönelik, 5237 ayılı Türk Ceza Kanununda ''Mala zarar verme'' başlıklı 151' inci maddede, düzenleme yapılması talebini iletti.

Mevcut Kanuna göre sahipli hayvanlara zarar verenlere cezai işlem uygulanıyor ancak sahipsiz sokak hayvanlarına uygulanan şiddet vb. olaylarda cezai işlem yok. Tanal, verdiği önergede sahipsiz sokak hayvanları içinde cezai yaptırım istedi. 

Tanal, ''Kanuna göre sahiplenilmiş hayvanlara zarar verildiğinde bir cezası var. Fakat sokakta sahipsiz birçok hayvan var ve onların sahipsiz olmaları kendi suçları değil. Asıl, sahipsiz olan sokak hayvanları konusunda bir hassasiyet oluşması gerekiyor. Sahipsiz hayvanların sahipli hayvanlardan bir farkı yoktur ve onlara da zarar vermek cezai işlemle sonuçlanmalıdır. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğar ve aynı var olma hakkına sahiptirler. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir Hiçbir hayvana kötü davranılma acımasız ve zalimce eylem yapılamaz.'' ifadelerini kullandı.
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Verilen kanun teklifi ise şöyle:
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA (TCK) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu “Mala zarar verme” başlıklı 151 madde ikinci fıkrasına sahipli kelimesinden sonra gelmek üzere veya sahipsiz kelimesi eklenmiş, 151 madde ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ (2) – Haklı bir neden olmaksızın, sahipli veya sahipsiz hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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