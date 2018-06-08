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Bu haber 08 Haziran 2018 01:46:30 Tarihinde eklenmiştir.

Vali Erin'den,Ceylanpınar ve Harran Müjdesi...

Birecik’te gerçekleştirilen açılış ve temel atma törenlerinde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Birecik’te 2018-2019 döneminde 1 Milyar 646 Milyon liralık yatırım yapılacağını söyledi.

Vali Erin'den,Ceylanpınar ve Harran Müjdesi...

Birecik’te gerçekleştirilen açılış ve temel atma törenlerinde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Birecik’te 2018-2019 döneminde 1 Milyar 646 Milyon liralık yatırım yapılacağını söyledi.

Birecik’de hayata geçirilen Tarım ve Kırsal Kalkınma Projeleri ile 150 Yataklı Birecik Devlet Hastanesi açılışları ve Birecik’e temiz içme suyu ve doğalgaz sağlayacak projelerin temel atma törenleri yapıldı.
Törene, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Vali Abdullah Erin, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi,kamu kurum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, vatandaşların ramazan ayını tebrik ederek, yaklaşan ramazan bayramının hayırlar getirmesini temenni etti.
Şanlıurfa’nın ilçeleriyle beraber hızlı şekilde kalkındığını, geliştiğini ve büyüdüğünü ifade eden Vali Erin, 2000’li yıllardan sonra Şanlıurfa’nın kamu yatırımlarından en fazla istifa eden ilk on il içerisinde yer aldığını hatırlattı.

Birecik’te halen devam eden 55 kamu projesi olduğunu, bir kısmının tamamlanma aşamasında olduğunu bir kısmının ise 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacağını belirten Vali Erin, projelerin toplam parasal değerinin 400 milyon TL olduğu, 2018 yatırım programına alınan ve 2019 yılında da devam edecek olan 19 yeni projenin bulunduğunu, bunun da toplam değerinin 1 milyar 246 milyon TL olduğunu ifade etti.

Birecik Devlet Hastanesinin de hayırlı olmasını dileyen Vali Erin, Şanlıurfa’nın tüm ilçelerinin yeni hastaneler yapıldığını, sadece Ceylanpınar ve Harran’da devlet hastanelerinin eski binalarında hizmet verdiğini belirterek, bu iki ilçenin de yeni hastane binaları için müjde verdi. Vali Erin, Ceylanpınar ve Harran devlet hastaneleri için ihale aşamasına gelindiğini, bu ay sonunda ihalelerin ilan edileceğini kaydetti.

Birecik’e doğalgaz sağlayacak tesis çalışmalarının devam ettiğini, Ekim ayında tamamlanacak çalışmalardan sonra Aralık ayında ilçeye doğalgaz vermeyi planladıklarını ifade eden Vali Erin, Birecik İçme Suyu tesisinin de 70 milyon TL bedelle ihale edildiğini, projenin hayata geçmesiyle birlikte, 2050 yılına kadar Birecik’in içme suyu sorunu olmayacağını söyledi.
 
 

ONBİRNİSAN’DA VATANDAŞLARLA BULUŞMA

Birecik’teki programın ardından gece saatlerinde Suruç’a bağlı Onbirnisan mahallesinde bir kahvehaneye uğrayan Vali Erin, burada vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Uzun süre vatandaşlarla birlikte olan Vali Erin, vatandaşların sorunlarını dinledi.
Vali Erin’e ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da eşlik etti. 
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Ekonomi
Vali Erin'den,Ceylanpınar ve Harran Müjdesi...
Vali Erin'den,Ceylanpınar ve Harran Müjdesi...
Birecik’te gerçekleştirilen açılış ve temel atma törenlerinde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Birecik’te 2018-2019 döneminde 1 Milyar 646 Milyon liralık yatırım yapılacağını söyledi.
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