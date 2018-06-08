Büyükelçi Önen’den Çin’deki Türk üretim tesislerine ziyaret

Bayrağımızı dalgalandıran bu fabrikaları görmek memnuniyet verici

Ramazan Bayramında Büyükelçiliğimizde buluşuyoruz

Türkiye’nin çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Pekin Büyükelçimiz Abdulkadir Emin Önen, Çin’de üretim tesisleri bulunan Türk firmaları Beko ve Aksa fabrikalarını gezdi. Büyükelçi Changzhou’da Türk girişimci ve iş adamlarının yatırımları olan sanayi tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.“Changzhou’da ziyaretlerimiz devam ediyor” diyen, Çin Pekin Büyükelçimiz A.Emin Önen, “Türk yatırımları Beko ve Aksa’nın üretim tesislerini ziyaret ettik. Çin'de bayrağımızı dalgalandıran bu fabrikaları görmek memnuniyet verici.Çin ile işbirliğimizi Türkiye’ye daha fazla yatırım çekerek taçlandırmak öncelikli amacımızdır “ dedi.Büyükelçi Önen, Çin’de maddi olmayan kültür varlıklarının korunması alanında çalışmalarıyla tanınan Yongxin Hua Yun Kültür Şirketi temsilcilerini de Büyükelçilik Konutunda kabul ederek muhtemel iş birliği olanakları üzerinde görüşmelerde bulundu.Çin Pekin BüyükelçisiEmin Önen, Pekin'de yaşayan vatandaşlarımızı bayramlaşmak için Büyükelçiliğimize bekliyor.Katılım için vatandaşlarımızın 14 Haziran’a kadar embassy.beijing@mfa.gov.tr adresine bilgilerini iletmeleri gerekiyor.