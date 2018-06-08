Büyükelçi Önen’den Çin’deki Türk üretim tesislerine ziyaret

Bayrağımızı dalgalandıran bu fabrikaları görmek memnuniyet verici“Changzhou’da ziyaretlerimiz devam ediyor” diyen, Çin Pekin Büyükelçimiz A.Emin Önen, “Türk yatırımları Beko ve Aksa’nın üretim tesislerini ziyaret ettik. Çin'de bayrağımızı dalgalandıran bu fabrikaları görmek memnuniyet verici.Çin ile işbirliğimizi Türkiye’ye daha fazla yatırım çekerek taçlandırmak öncelikli amacımızdır “ dedi.
Büyükelçi Önen, Çin’de maddi olmayan kültür varlıklarının korunması alanında çalışmalarıyla tanınan Yongxin Hua Yun Kültür Şirketi temsilcilerini de Büyükelçilik Konutunda kabul ederek muhtemel iş birliği olanakları üzerinde görüşmelerde bulundu.
Ramazan Bayramında Büyükelçiliğimizde buluşuyoruzÇin Pekin BüyükelçisiEmin Önen, Pekin'de yaşayan vatandaşlarımızı bayramlaşmak için Büyükelçiliğimize bekliyor.
Katılım için vatandaşlarımızın 14 Haziran’a kadar embassy.beijing@mfa.gov.tr adresine bilgilerini iletmeleri gerekiyor.
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