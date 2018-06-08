Gençlerden Yanmaz’a Destek

Saadet Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz Seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bağlarbaşı mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yanmaz esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.Bağlarbaşı ziyaretinde vatandaşlardan ve esnaftan yoğun ilgi gören Yanmaz’a en büyük destekse gençlerden geldi. Saadet Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz'ın sık sık önünü keserek desteklerini belirten çok sayıda genç, Şanlıurfa’nın sorunlarını çözebilecek tek ismin Sayın. Yanmaz’ın olacağını söylediler.Saadet Partisininher zaman gençlere daha çok önem verdiğini ve gençlerin hiç bir zaman Saadet Partisinden desteğini çekmediğini dile getiren Yanmaz, Türkiye'nin en büyük gücünün Heyecan Taşıyan genç nüfus olduğunun altını çizdi.Yanmaz; "Gençlerdeki inancı ve heyecanı gördükçe ülkemizin geleceğine inancım daha da artıyor. Bu denli vatanını ve milletini seven, davasına bağlı gençlerimiz olduğu sürece hiç bir güç bizi durduramaz. Çıktığımız yoldan asla dönmez ve vazgeçmeyiz” şeklinde konuştu.