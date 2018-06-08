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Bu haber 08 Haziran 2018 01:23:55 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Azarladı,34 Milyon...

Genç çiftçi projesi kapsamında çiftçilere dağıtılacak olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satın alınmasına yönelik şaibe iddiaları giderek artıyor.

Bakan Azarladı,34 Milyon...

TİGEM tarafından tedarik edilecek olan 40 bin büyükbaş ve 120 bin küçükbaş hayvanın ihalesi Bakan Fakıbaba’nın talimatına rağmen belirsizliğini koruyor. Hayvanların alımına yönelik Nisan ayında yapılan ihale, TİGEM Genel Müdürü İsmail Şanlı tarafından skandal bir kararla iptal edilmişti. Firmalardan teminat alınmasına rağmen ihalenin ‘fiyat araştırması yaptıkları’ gerekçesiyle iptal edilmesi dikkat çekmişti.

BAKAN, GENEL MÜDÜRÜ AZARLADI!

Skandalın ortaya çıkması üzerine Bakan Fakıbaba’nın, TİGEM Genel Müdürü Şanlı’yı Bakanlığa çağırarak, “Siz fiyat araştırmasını firmalardan teminat alarak mı yapıyorsunuz?” diyerek azarladığı kaydedilmişti. Bu görüşmede Bakan Fakıbaba, Şanlı’dan TİGEM tarafından tedarik edilecek 160 bin baş hayvanın ihalesinin bir an önce şeffaf bir şekilde yapılmasını istemişti.

İMZA ATMAYAN DAİRE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Ancak aradan 10 gün geçmesine rağmen, TİGEM ihale ile ilgili olarak herhangi bir adım atmadı. Diğer yandan bu süre içinde TİGEM’de Ticaret Daire Başkanı Tekin Ünal’ın ani bir kararla görevden alınması dikkat çekti. İddialara göre, Tekin Ünal’ın 160 bin hayvanın ihalede oluşan rakamın üstünde bir fiyatla doğrudan alım yöntemiyle tedarik edilmesi yönündeki TİGEM yönetim kurulu kararını imzalamadığı için görevden alındığı kaydediliyor. Tekin Ünal’ın yerine ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan Mehmet Çeter getirildi. Mehmet Çeter’in ise TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Tekin’e yakın bir isim olduğu iddia ediliyor. 

RAKAMLAR VURGUN İDDİALARINI  KUVVETLENDİRİYOR

TİGEM Yönetim Kurulu’nun 14 Mayıs’ta toplanarak, 160 bin hayvanı doğrudan alım yöntemiyle tedarik edilmesi için karar aldığı ortaya çıktı. Yönetim Kurulu kararının ihalenin keyfi bir kararla iptal edilmesinin ardından alınması dikkat çekerken, hayvan başına belirlenen alım fiyatı ise vurgun iddialarını kuvvetlendirdi. İhalede düveye en düşük 4 bin 450 lira, koyuna ise 722 lira fiyat verilirken TİGEM Yönetim Kurulu, doğrudan alım yöntemiyle düvenin 5 bin liradan, koyunların ise 800 ila 820 liradan alınmasına karar verdi.

34 MİLYON LİRA HAKSIZ ÖDEME YAPILACAKTI
TİGEM yönetimi, skandalın Milli Gazete tarafından ortaya çıkarılmasından dolayı doğrudan alım yöntemiyle ilgili kararını hayata geçiremedi. Genç çiftçilere dağıtılacak 160 bin hayvan ihale ile değil de doğrudan alım yöntemiyle tedarik edilmiş olsaydı TİGEM tarafından firmalara 43 milyon lira daha fazla ödeme yapılmış olacaktı. Bakan Fakıbaba’nın talimatına rağmen ihaleyle ilgili bir adım atılmaması buradaki gizemliliği hala devam ettiriyor./Milli Gazete
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