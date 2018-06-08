İrlanda, Boykot Öyle Değil, Böyle olur Dedi

Türkiye’de İsrail Ürünleri Parayla Alınıp Boykot Ediliyor

İrlan’da Boykotta Çığır Açtı

İrlanda Vatandaşları Çağrıda Bulundu

İsrail’in Filistin’e yaptığı zulüm tüm dünya tarafından çeşitli şekillerde boykot ediliyor. Her ülke kendine göre yöntemler seçiyor. Bu zamana kadar yapılan boykotlar arasında ise en dikkat çekici olan ülke İrlanda oldu.Türkiye’de birçok kesim marketlere gidip parasıyla satın aldıkları ürünlerle İsrail’i boykot etme yöntemini seçerken, yine İsrail’e kazandırdıklarında farkında olmadan bir boykot yoluna girmiş oluyor. Boykot etmede önemli olan nokta o ülkenin ürünlerinin satışını düşürmek faka Türkiye’deki yöntemle bu pek de mümkün olmuyor.Dünya’nın en güzel boykot yöntemi İrlanda’dan geldi. İrlanda vatandaşları ülkelerinde bulunan İsrail ürünlerine para vermeden, üstelik marketleri yağmalar şekilde sepetlere doldurdukları İsrail ürünlerini çöpe atma yöntemini seçti. İrlanda, boykotta çığır açan ülke unvanına sahip oldu.Filistin’e açtığı savaşlar ile savunmasız halkın hayatlarına kasteden İsrail’e cevaplarını, o ülkenin ürünlerini ülkelerine sokmak istemeyerek veren İrlandalı boykot grubu tüm ülkeye açıklama yaptı.“Ülkemize İsrail ürünlerini sokmayacağız. Bu da İsrail kaynaklı ürünleri satın almayarak onların satışlarını düşürerek başarılacak bir iştir. Marketlerde gördüğünüz İsrail ürünlerine para vermeden alıp imha edin.” Çağrısında bulunan gruba ülke yönetiminden nasıl bir tepki geldiği henüz bilinmiyor.