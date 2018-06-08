İrlanda, Boykot Öyle Değil, Böyle olur Dedi

Türkiye’de İsrail Ürünleri Parayla Alınıp Boykot EdiliyorTürkiye’de birçok kesim marketlere gidip parasıyla satın aldıkları ürünlerle İsrail’i boykot etme yöntemini seçerken, yine İsrail’e kazandırdıklarında farkında olmadan bir boykot yoluna girmiş oluyor. Boykot etmede önemli olan nokta o ülkenin ürünlerinin satışını düşürmek faka Türkiye’deki yöntemle bu pek de mümkün olmuyor.
İrlan’da Boykotta Çığır AçtıDünya’nın en güzel boykot yöntemi İrlanda’dan geldi. İrlanda vatandaşları ülkelerinde bulunan İsrail ürünlerine para vermeden, üstelik marketleri yağmalar şekilde sepetlere doldurdukları İsrail ürünlerini çöpe atma yöntemini seçti. İrlanda, boykotta çığır açan ülke unvanına sahip oldu.
İrlanda Vatandaşları Çağrıda BulunduFilistin’e açtığı savaşlar ile savunmasız halkın hayatlarına kasteden İsrail’e cevaplarını, o ülkenin ürünlerini ülkelerine sokmak istemeyerek veren İrlandalı boykot grubu tüm ülkeye açıklama yaptı.
“Ülkemize İsrail ürünlerini sokmayacağız. Bu da İsrail kaynaklı ürünleri satın almayarak onların satışlarını düşürerek başarılacak bir iştir. Marketlerde gördüğünüz İsrail ürünlerine para vermeden alıp imha edin.” Çağrısında bulunan gruba ülke yönetiminden nasıl bir tepki geldiği henüz bilinmiyor.
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