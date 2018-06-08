Şanlıurfa DKMP, Yavru Ceylanı Doğal Yaşamına Bıraktı

Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyelerine bağlı olan Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabiltasyon merkezi tedavisi biten ceylan ile ilgili şu açıklamada bulundu;“Şube Müdürlüğümüze bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimizde tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanan yaban hayvanları doğa ile buluşuyor.”