Haliliye Kaymakamı Yılmaz Katıldığı İftarda Çocukları Sevindirdi

Bu haber 08 Haziran 2018 10:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Haliliye Kaymakamı SYD Vakfı yetkilileri ile birlikte Çap ailesine iftara davet edildi. İftarlarını açtıktan sonra çocuklara hediyeler veren Yılmaz, çocukların mutlu olmasına sebep oldu.Çap ailesi sofralarında Kaymakamlarını görmekten mutluluk duyarak kendisine teşekkür etti.