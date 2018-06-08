Badıllı'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Mesaj

İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı İmam Badıllı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şunları dile getirdi;“Bir Fenerbahçe kongre üyesi olarak camiamıza yeni seçilen başkanımız Sayın Ali Koç ve yünetimini kutluyorum. Başarılar diliyorum. Bu yolun sonu şampiyonluk bizim hedefimizde iktidar olur inşallah. Yolumuz açık olsun.”