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Bu haber 08 Haziran 2018 08:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Cumhur İttifakına Gölge Düşürenlere Bir Cevap Da Mahmut Güneş'ten Geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş, Cumhur İttifakına gölge düşürenlere sosyal medya hesabı üzerinden ateş püskürdü.

Cumhur İttifakına Gölge Düşürenlere Bir Cevap Da Mahmut Güneş'ten Geldi

Dünden beridir MHP’ye ittifaka uygun olmayan teklifler yapıldığı gündemden düşmüyor. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş de uygunsuz teklif yapıp Cumhur İttifakına gölge düşürenlere sosyal medya hesabından cevap verdi.

İşte Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş’in o yazısı;

“Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil” demiş şairimiz.

24 Hazirandaki Cumhur İttifakına Genel başkanımızın talimatı ile tüm kadrolarımızla gönülden destek vermiş ve bu bütün medya paylaşımlarımızda, seçim reklamlarımızda, afişlerimizde, seçim araçlarımızda ve adaylarımızın sahada birebir bütün söylemlerinde vurgulanmıştır. Ama maalesef aynı hassasiyeti ittifak ortağımızdan görememekteyiz.

Bizim birinci önceliğimiz Cumhur İttifakı adayımız olan sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın birinci turda seçilmesiyken bakıyorum da ittifak ortağımızın öncelikleri değişmiş, menfaatleri ve kendi seçilme kaygıları ön planda tutulmuştur.

Biz bütün ilçelerde Cumhur İttifakını anlatmaya çalışırken sizler ise 1 milyon 70 bin seçmen nüfusuna sahip Şanlıurfa'da, İttifaka desteği belli ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi artık sınanmayacak derecede olan ve oy oranı 80 bin civarındaki Harran ve Akçakale’ye, Bakanınızla, milletvekillilerinizle, Büyükşehir belediye başkanınızla, ilçe başkanlarınızla yoğunlaşıp geri kalan 1 milyon seçmeni olan diğer ilçeleri ihmal etmeniz çok düşündürücü ve abesle iştigaldir.

Ergün sanki Cumhur ittifakına yeni seçmenler kazandırılmış, Milliyetçi Hareket Partisinden Ak partiye katılım yapılmış gibi yalan yanlış haberlerle zafer ve sevinç naraları atılmaktadır. Bu iki ilçenin oyu da rengi de bellidir.

Bunu da 24 Haziranda cumhur ittifakına verecekleri rekor oyla taçlandıracaklardır.
Bizim adaylarımız kendi ilçelerinde itibar sahibi olup Cumhur ittifakına canla başla çalışmaktadır. Aynı hassasiyeti sizden de bekliyoruz. Donkişotluğa, Gemiyi kurtaran kaptanlığa soyunmaya çalışmayın. Geminin kaptanları bellidir ve kaptanların zaferle çıkmalarına çalışalım, bu geminin samimi mürettebatı olalım boşuna kürek sallamayalım.
Yoksa bu gemi batarsa altında ilk kalacak olanlar siz ve itibar ettiğiniz makam ve mevkiiniz olur!!! vazgeçin bundan artık!!!

Biz, sizden bu Harran ve Akçakale’deki olağanüstü çalışmalarınızı !!! İktidarın vermiş olduğu güç ve  imkânları diğer ilçelerde de göstermenizi muhalif partilerden de yeni transferleri yeni katılımları bekliyor ve sizinle bu mutluluğu birlikte yaşamayı umuyoruz...
Cumhur ittifakına gölge düşürmeyin yoksa bu yaptığınız “İHANET” olur....
 
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Cumhur İttifakına Gölge Düşürenlere Bir Cevap Da Mahmut Güneş'ten Geldi
Cumhur İttifakına Gölge Düşürenlere Bir Cevap Da Mahmut Güneş'ten Geldi
Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş, Cumhur İttifakına gölge düşürenlere sosyal medya hesabı üzerinden ateş püskürdü.
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