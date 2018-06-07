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Bu haber 07 Haziran 2018 12:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Eğilmez, Çiftçi'ye Teşekkür Etti

Yusuf Eğilmez Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye projelerinden dolayı teşekkür etti.

Eğilmez, Çiftçi'ye Teşekkür Etti

Ak Parti Şanlıurfa Eski İl Başkanı Yusuf Eğilmez projelerinden dolayı Çiftçi’ye teşekkür etti. Eğilmez teşekküre konu olan açıklamayı şu şekilde yaptı;

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve ekibine; açılışını birlikte yaptığımız kadın ve erkek ayrı olmak üzere hizmet verecek olan yüzme havuzları ve Gap Vadisi Parkı için teşekkür ediyorum. Mükemmel bir proje.”



 
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