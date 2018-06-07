Eğilmez, Çiftçi'ye Teşekkür Etti

Ak Parti Şanlıurfa Eski İl Başkanı Yusuf Eğilmez projelerinden dolayı Çiftçi’ye teşekkür etti. Eğilmez teşekküre konu olan açıklamayı şu şekilde yaptı;“Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi ve ekibine; açılışını birlikte yaptığımız kadın ve erkek ayrı olmak üzere hizmet verecek olan yüzme havuzları ve Gap Vadisi Parkı için teşekkür ediyorum. Mükemmel bir proje.”