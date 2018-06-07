Siverek Devlet Hastanesi Hakkında İlginç İddia. Hastane Değil Pastane

Başhekim Adam Kayırıyor

Başhekim Gücünü Kimden Alıyor

Birileri Başhekime Dur Demeyecek Mi?

Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi, hastane dışında her olumsuzlukla anılmaya başlandı . Devlet Hastanesi içerisinde personel dahil herkesin Sigara içmesinden Tutunda, doktorların bir kısmının kafalarına göre işe gelmeyip izin yaptığı, Görevli genel cerrahın hastanede ameliyat yapmadığı, göğüs doktorunun hastaneye uğramadığı, hastanenin Kardiyoloji doktorunun Diyarbakır'da özel bir hastanede çalışıp, Siverek Devlet Hastahanesi’nden her Ay maaş ve döner sermayeden pay aldığı iddiaları deyim yerinde ise midelerimizi alt üst etti.Siverek Devlet Hastanesinin Diyarbakır'lı Başhekim Dr. Mehmet Satılmış hastanede adam kayırıp, doktorların bir kısmını kollayıp diğer bir kısmını ise dışlayıp Doktorların istifa etmesine, hatta Doktorların ilçeye geldikten kısa bir süre sonra ya tayin istedikleri ya da istifa ettikleri ileri sürülürken, hastane Baş hekimi ve yönetimi sessizliğini koruyor.sık sık sorunlarla gündeme gelen Siverek Devlet Hastanesinde yaşanan olayları duyan vatandaşlar soruyor; “Başhekim bu gücü ve cesareti kimden, yada kimlerden alıyor ? Başta sağlık Bakanlığı, il Sağlık Müdürlüğü, AK Parti Şanlıurfa Millet Vekilimiz Mehmet Kasım Gürpınar ve ak Parti Siverek ilçe başkanlığı bu adama neden Dur! Demiyor?”Siverek Devlet Hastanesi ile ilgili soruların gündeme gelmesiyle vatandaşların tepkileri de oldukça artmaya başladı. Bir vatandaş konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;“Hastahanede döner sermayeyi birilerine peş keş çeken, birilerinin hakkı olan parayı kesip haftanın belli günlerinde kendi kendisine yoğun bakım ünitesinde nöbet yazan bahse konu Başhekime birileri dur demeyecek mi? Siverek halkının hastane hizmetlerini kendi egosunu tatmin etmek için başhekimcilik oynayıp, astığım astık kestiğim kestik diyerek hastanede doktor bırakmayan bu adama birilerinin dur demesinin vakti gelmedi mi? Siverek Devlet Hastanesi hastane olmaktan çıkmış, sigara içilen bir pastahaneye dönmüştür. Burandan itibaren olayın peşini bırakmayacağımızı belirtirken, Siverek halkını hastanelerine sahip çıkmaya davet ediyoruz.”İddialara hastane yönetiminden henüz bir cevap gelmezken vatandaşlar konunun aydınlatılması için yetkililerden yardım bekliyor.