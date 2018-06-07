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Bu haber 07 Haziran 2018 01:46:33 Tarihinde eklenmiştir.

'Urfa'nın Sorunlarının Çözümü,Bizde..'

Saadet Partisi 1. Sıra Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, Duru Tv’de Mehmet Canbeyli’nin konuğu oldu. Yanmaz, Şanlıurfa’nın sorunlarını iyi bildiğini ve çözümünün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Saadet Partisi iktidarı ile çözüme kavuşturulacağını söyledi.

'Urfa'nın Sorunlarının Çözümü,Bizde..'

Saadet Partisi 1. Sıra Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, Duru Tv’de Mehmet Canbeyli’nin konuğu oldu. Yanmaz, Şanlıurfa’nın sorunlarını iyi bildiğini ve çözümünün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Saadet Partisi iktidarı ile çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Duru Tv’de Mehmet Canbeyli ile gündemi değerlendiren Yanmaz, Şanlıurfalı esnafların sorunlarını çok iyi bildiğini ve bu sorunların çözümü noktasında mevcut Hükümetin çözüm üretmek yerine esnafları daha çok sıkıntılar içerisine koyduğunu söyledi.

Saadet Partisi İktidarı ile vergi yükünün hafifleyeceğini belirten yanmaz konu hakkında şunları söyledi; “ Şanlıurfalı vatandaş ırgat, Şanlıurfalı vatandaş ilinden uzak, Şanlıurfalı vatandaş dertli, Şanlıurfalı Esnafdertli. Biz Saadet Partisi olarak bunları çok iyi biliyoruz. Bu ve benzeri sorunların gerçek manada çözümü yine bizde, biz Saadet Partisi olarak 24 Haziran seçimlerinden soran İnşallah iktidara geldiğimiz zaman adil düzen ile çözüme başlayacağız.

İlk etapta özellikle esnafımızın yükünü azaltmak için belirli çalışmalarımız var ve biz bunları hemen hayata geçireceğiz.

Saadet iktidarında ilk işimiz vergi yükünü hafifletmek, vergide adaleti tesis etmek olacaktır. Saadet iktidarında çarpık ve adil olmayan vergi sisteminde köklü değişiklikler yapmakta kararlıyız.
Asgari ücret yoksulluk sınırının mutlaka üzerinde olacak ve işverene de yüklememek için asgari ücret vergiden muaf tutulacaktır. Ve sık sık tekrarladığımız gibi asgari ücrette hedef açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı olacaktır.

Biz bunu ani, altından kalkılmaz bir yük olarak elbette işverene yansıtmayacağız. Yıllık ortalama yüzde 7-10 civarında yapacağımız artışlarla 10 - 15 sene içerisinde bu hedefleri mutlaka gerçekleştireceğiz.
Akaryakıttan alınan yüksek vergi oranlarının da azaltılması, düşürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Ülkemizin en büyük gücü gençlerimizdir. Genç bir ülkenin hem bugünü, hem de yarınıdır. Gençliği hesaba katmayan ya da gençliğe bile müşteri gözüyle bakan her adım ülkemizi geriye götürecektir. Üretimin en önemli öznesi ve gücü gençlerimizdir.

Ülkemizde toplam işsiz sayısı ne yazık ki 3,5 milyon civarındadır: Aslında cebinde 500-600 lira gibi bir sosyal yardım adı altında para konulan insanlarımız bu yardım kesilir endişesiyle iş aramaya çıkmadıkları için rakam 3,5 milyon seviyesinde gözükmektedir. Bunun esas miktarı 5 milyonun üzerindedir ne yazık ki.

İşte bu ve benzeri sorunların çözümü için Saadet Partisi olarak Adil bir Düzen ile yönetime talibiz.” şeklinde konuştu.

Saadet Partisi 1. Sıra Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz’ın Mehmet Canbeyli’nin konuğu olduğu Duru Tv yayını Şanlıurfa da en çok izlenen program oldu.
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Ekonomi
'Urfa'nın Sorunlarının Çözümü,Bizde..'
'Urfa'nın Sorunlarının Çözümü,Bizde..'
Saadet Partisi 1. Sıra Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, Duru Tv’de Mehmet Canbeyli’nin konuğu oldu. Yanmaz, Şanlıurfa’nın sorunlarını iyi bildiğini ve çözümünün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Saadet Partisi iktidarı ile çözüme kavuşturulacağını söyledi.
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