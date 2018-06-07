Bakış, Cumhurbaşkanımıza Verdiğimiz Sözden Dönmeyeceğiz

MHP Milletvekili Adayı Halil Bakış, resmi sosyal medya hesabından seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakış “birilerinin yaptığı gibi Cumhur ittifakına zarar getirecek söylem ve eylemler içinde olmayacak, milletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözden dönmeyeceğiz.” dedi.MHP Milletvekili Adayı Halil Bakış, Cumhur İttifakına zarar verici söylemde bulananlara ithafen yaptığı açıklamada; “Milletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözden dönmeyeceğiz” diyerek şunları ifade etti;“Bizler birilerinin yaptığı gibi Cumhur ittifakına zarar getirecek söylem ve eylemler içinde olmayacak, milletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözden dönmeyeceğiz.Kendi koltuklarını korumak ve yıkılan prestijini kurtarmak için bulunduğu makamı kullanarak, Cumhur ittifakına oy verecek vatandaşları yol yapmamak, su getirmemek ve hizmetlerden mahrum bırakmakla tehdit edenleri basiret sahibi millettimiz çok iyi bilmekte, tanımaktadır.”Bu necip millet olanları, yapılanları ve yapılmak istenilenleri bilmekte, görmekte ve sandıkta değerlendirecektir.