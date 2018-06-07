Urfalılar Dikkat,Bu Haber Sizin İçin...

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanı Cemal Demir, vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağını söyledi.Demir, 7143 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasıyla ilgili kanunun detaylarına ilişkin şu açıklamayı yaptı: