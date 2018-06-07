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Bu haber 07 Haziran 2018 09:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

İnce, Şanlıurfalılara Teşekkür Etti

Muharrem İnce, Şanlıurfa'da düzenlediği mitingde bölgeye gönül köprüsü kurmak için geldiğini belirterek, miting sonrası yaptığı açıklamada Şanlıurfa’ya teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

İnce, Şanlıurfalılara Teşekkür Etti

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce seçim çalışmalrı programında 6 Haziran’a şanlıurfa’yı yerleştirdi. Coşkulu kalabalığın toplandığı miting alanında İnce’ye yoğun ilgi gösterildi.

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda önemli projelere imza atacağını  vurgulayan İnce, "3B projemiz var. Bir barışacağız, iki ekonomik olarak  büyüyeceğiz, üç adil bölüşeceğiz. Barış ekonomisi kuracağız." ifadesini kullandı.
 

Önce Türkçe Sonra Evinizde Kullandığınız Dili Öğreteceğiz

İnce, Şanlıurfa'ya dünyanın en büyük İslami Bilimler Üniversitesini  kurmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:
 
"İnsanlarımıza bir fizik öğretmeni olarak söz veriyorum, bu ülkenin  bütün evlatlarına 3 dil öğreteceğiz. Birinci dil resmi dil Türkçe. Herkese  öğreteceğiz. İkinci dil evinde konuştuğu, anasının dili, Kürtçe ise Kürtçe,  Arapça ise Arapça öğreteceğiz. Anası, babası evinde hangi dili kullanıyorsa  anasının dili dediğimiz dili öğreteceğiz. Üçüncüsü İngilizce, Almanca, Fransızca,  İtalyanca, Rusça, Japonca, Çince... Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız, iyi  yetiştireceğiz."

Konuşmasını bitiren Muharrem İnce, miting sonrası Şanlıurfalılara katılımından dolayı teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.




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İnce, Şanlıurfalılara Teşekkür Etti
İnce, Şanlıurfalılara Teşekkür Etti
Muharrem İnce, Şanlıurfa'da düzenlediği mitingde bölgeye gönül köprüsü kurmak için geldiğini belirterek, miting sonrası yaptığı açıklamada Şanlıurfa’ya teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
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