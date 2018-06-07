İnce, Şanlıurfalılara Teşekkür Etti

Önce Türkçe Sonra Evinizde Kullandığınız Dili Öğreteceğiz

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce seçim çalışmalrı programında 6 Haziran’a şanlıurfa’yı yerleştirdi. Coşkulu kalabalığın toplandığı miting alanında İnce’ye yoğun ilgi gösterildi.Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda önemli projelere imza atacağını vurgulayan İnce, "3B projemiz var. Bir barışacağız, iki ekonomik olarak büyüyeceğiz, üç adil bölüşeceğiz. Barış ekonomisi kuracağız." ifadesini kullandı.İnce, Şanlıurfa'ya dünyanın en büyük İslami Bilimler Üniversitesini kurmak istediğini belirterek, şöyle devam etti:"İnsanlarımıza bir fizik öğretmeni olarak söz veriyorum, bu ülkenin bütün evlatlarına 3 dil öğreteceğiz. Birinci dil resmi dil Türkçe. Herkese öğreteceğiz. İkinci dil evinde konuştuğu, anasının dili, Kürtçe ise Kürtçe, Arapça ise Arapça öğreteceğiz. Anası, babası evinde hangi dili kullanıyorsa anasının dili dediğimiz dili öğreteceğiz. Üçüncüsü İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Japonca, Çince... Çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız, iyi yetiştireceğiz."Konuşmasını bitiren Muharrem İnce, miting sonrası Şanlıurfalılara katılımından dolayı teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.