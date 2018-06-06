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Bu haber 06 Haziran 2018 23:22:09 Tarihinde eklenmiştir.

"Şanlıurfa, Türkiye'nin Lokomotifi Olabilecek Bir Şehir"

Ramazan ayı boyunca iftarını şehir merkezi, ilçe ve köylerde vatandaşlar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi aileleri, güvenlik güçleri ile yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in Ceylanpınar programı oldukça yoğun geçti.

Ramazan ayı boyunca iftarını şehir merkezi, ilçe ve köylerde vatandaşlar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi aileleri, güvenlik güçleri ile yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in Ceylanpınar programı oldukça yoğun geçti.

Ceylanpınar Kaymakamlığı tarafından Saraççeşme Kültür Evi’nde düzenlenen iftar programına katılmak üzere akşam saatlerinde Ceylanpınar’a giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe, Belediye Başkanı Menderes Atilla, Muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

İftar öncesi vatandaşlar ve muhtarlarla hasbihal eden Vali Erin, iftardan sonra ise bir konuşma yaparak Ceylanpınarlıların ramazan ayını tebrik etti. Türkiye’nin terörle mücadelede önemli mesafeler elde ettiğini ve artık terör örgütlerini büyük ölçüde kontrol altına aldığını belirten Vali Erin, terörün olumsuz etkileri ortadan kaldırılınca başta turizm olmak üzere sanayi ve sosyal alanda iyileşmeler yaşandığını söyledi.

Bir dönem terör nedeniyle sıkıntı yaşayan doğu ve güneydoğu insanının artık rahata kavuştuğunu, esnafın dükkanını açarken kapatma, haraç gibi tehditlerle artık karşı karşıya olmadığını ifade eden Vali Erin, “Bu ortamı devam ettirmek gerekiyor. Bugüne kadar değerlendiremediğimiz tarım, sanayi, turizm potansiyellerimiz, genç ve dinamik beşeri sermayemiz ve verimli topraklarımızla hem üretimde hem gelişmede Şanlıurfa, Türkiye’nin lokomotifi olabilecek bir şehirdir” dedi.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde 500 kadar parselin neredeyse tamamının yatırımcılara tahsis edildiğini kaydeden Vali Erin, “Gelen yatırım taleplerini karşılayamaz duruma geldik. Yerli yabancı çok sayıda yatırımcının başvuruda bulunduğunu görüyoruz. Turist sayımız son on yıllık rekor rakamının üzerine çıktı. 2017 Yılını 1 milyonun üzerinde geceleme ile kapattık. 2018 Yılı tahminleri, 2017’nin rekorunun da aşılacağını gösteriyor” diye konuştu.

Şanlıurfa’da sanayi, eğitim, tarım ve çok farklı alanlarda umut veren önemli gelişmeler yaşandığını dile getiren Vali Erin, bu gelişmenin sürekli hale gelmesi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın sürdürülebilir olması için milletin birlik ve beraberliğine büyük ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Vali Erin, buradaki programının ardından geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında eşi ve çocuğu ile birlikte hayatını kaybeden Ceylanpınarlı İmam Abdullah Gargili’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Merhum Abdullah Gargili ve ailesinin, Gaziantep’te hafızlık eğitimi alan oğlunu ziyaretten dönerken trafik kazası geçirdikleri öğrenildi.

Taziye ziyareti sonrası mahalledeki çocuklarla sohbet eden Vali Erin, vatandaşlarla da bir araya geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Erin, görev başındaki askerlerle sohbet edip, ramazanlarını tebrik etti.
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"Şanlıurfa, Türkiye'nin Lokomotifi Olabilecek Bir Şehir"
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