Bayık, Her zaman esnaf ve vatandaşlarımızın yanındayız

Seçim çalışmaları kapsamında milletvekili adaylarını halkla buluşturan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, adayların ilçede bulunmadığı zaman dilimlerinde de AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Cidir, belediye meclis üyeleri ve parti yönetim kademeleriyle beraber halk buluşmalarını sürdürüyor. Her kesimden ve her yaş grubundan olmak üzere, ev ve esnaf ziyaretlerine devam eden Bayık 'Seçimler olmaksızın hane ve esnaf ziyaretlerimizi sürekli devam ettiriyorduk. Seçim süreci nedeniyle milletvekili adaylarımızla beraber ya da ilçede bulunmadıkları anda da ilçe başkanımız ile birlikte buluşmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, hiçbir kesimi ötekileştirmeden, herkese ve her yaş grubuna gidiyoruz. Bizleri sıcak, samimi ve dostane karşılamaları; şimdiye kadar toplumsal ve ikili ilişkilerden kaynaklı olan bir sevgi bağıdır. Allah'a şükür hangi kapıyı çalarsak çalalım sonsuza kadar bize açılıyor ve bunun yanında hane halkı da bizleri samimi bir şekilde karşılıyor. Çoğu zaman ikinci kez ziyaret ettiğimiz hanelerde, bir önceki gidişimizde aldığımız taleplerini yerine getirdiğimize karşı memnu kalıp kalmadıklarını soruyoruz. Bu sevgi ve diyalogun 24 Haziran'a çok iyi bir şekilde yansıyacağı inancındayız. Allah güç verdikçe biz e halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz' dedi.

Yapılan esnaf ve vatandaş ziyaretlerini değerlendiren AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, yapılan çalışmaların vatandaş nezdinde karşılık bulduğunu belirterek 'Gerek AK Parti ve gerekse de AK Partili belediye olarak yoğun bir çalışma ve gayret içerisindeyiz. 24 Haziran seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte bu çalışma tempomuz biraz daha artmış durumda. Şimdiye kadar yapılan çalışmaların daim kılınması için, seçimlerin gittiğimiz her yerde 24 Haziran seçimlerinin önemini halkımıza anlatıyoruz. Bu kapsamda, şimdiye kadar ulaştığımız kesimlerden büyük ölçüde destek sözü aldık. İnşallah 25 Haziran sabahında davasında muzaffer olan bizler olacağız' şeklinde konuştu.