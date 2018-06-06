Yanmaz TRT Kürdi’ye Gündemi Değerlendirdi

Saadet Partisi 1.Sıra Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, TRT Kürdi’ye seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yaklaşan 24 Haziran seçimleri öncesinde TRT Kürdi Kanalına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi 1.Sıra Adayı Mustafa Niyazi Yanmaz, seçim çalışmaları ve Şanlıurfa konusunda açıklamalarda bulundu.Seçimlerin adil bir şekilde yapılmasının önemli olduğunu söyleyen Yanmaz, Şanlıurfa’nın sorunlarını yakından bildiğini ve bu sorunların çözümü için Ülkenin Saadet Partisi İktidarına ihtiyacı olduğunun altını çizdi.Şanlıurfalı esnafların ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar çektiğini kaydeden Yanmaz, ekonomik sıkıntıların bir an önce çözümü için Adil Düzen’in bir an önce gelmesinin ülke ekonomisi açısından şart olduğunu söyledi.