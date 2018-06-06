Urfa'da ki Olayla İlgili Bakan Açıklama Yaptı...

KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gazete Habertürk'ün "10 bin yıllık mühür kayıp" başlığıyla duyurduğu haber hakkında açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Bunu üzerine gideceğiz. Mutlaka bulunacak" dedi.Bakan Kurtulmuş, NTV'de soruları yanıtladı.Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü denetiminde bulunan 10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür ile 6 bin yıllık Eski Tunç Çağı dönemine ait hayvan figürünün çalındığı ortaya çıkmıştı. Müzedeki sayım sırasında kayboldukları anlaşılan 2 tarihi eserin yurtdışına çıkışını önlemek için sınır güvenlik birimleri uyarıldı. İdari ve adli soruşturma başlatıldı.Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kayıp tarihi eserler hakkında açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Aslında bu yeni bir haber değil. Bu envanter sayımlarında ortaya çıkmış Bugün yarın rapor hazırlanacaktır. Bu eserlerin değerli olduğunu biliyoruz. Bunu üzerine gideceğiz. Mutlaka bulunacak. Bu eserlerimizin peşine düşeceğiz ve mutlaka bulacağız. Suiastimal olabilir, çalma olabilir. Bunun üzerine gidip gerçeği ortaya çıkaracağız" dedi.