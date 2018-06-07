Ertürk, Bamyasuyu Mahallesinde Esnafla Buluştu

Bu haber 07 Haziran 2018 08:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Sedat Ertürk dünkü seçim çalışması programına Bamyasuyu Mahallesini dâhil etti. Esnaf ile buluşan Ertürk ziyaretten sonra şu açıklamalarda bulundu;dedik.”